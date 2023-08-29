ЖКХ

Крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Невеле

Приемка выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома №19 на улице Энгельса в Невеле состоялась в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Фото: ФКР

«Работы были выполнены подрядной организацией ИП Хануков в рамках договора. С должным качеством и в установленный срок», – рассказали в фонде.

На объекте произведен демонтаж старого кровельного покрытия, отремонтированы и покрыты составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, выполнено устройство тепо-, паро- и звукоизоляции чердачного помещения, выполнено устройство ходов на чердаке, прочищены вентиляционные каналы.

Произведен монтаж нового кровельного покрытия из металлического профилированного листа с полимерным покрытием, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Выполнен ремонт вентиляционных труб и каналов, установлены колпаки и решетки.

Также выполнено устройство слуховых окон.

В ФКР отметили, что собираемость взносов на капитальный ремонт в доме № 19 по улице Энгельса составляет порядка 96%.

«На текущую дату краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невельского района на 2023 год выполнен на 100%», - добавили в фонде