ЖКХ

Назван объем ТКО на территории Псковской области за восемь месяцев

Общий объем ТКО на территории Псковской области за восемь месяцев 2023 год составил 1 699 700 кубометров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

За аналогичный период 2022 года собрано 1 581 420 кубометров. За последний год объем отходов вырос на 118 280 кубометров. В период с декабря по февраль было собрано 30,12% от общего количества отходов, весной на 3,41% больше. А к лету 2023 года этот показатель вырос до 35,88%.

«Наибольшие объемы ТКО зафиксированы в январе, мае и июле», – отметили в «Экопроме».