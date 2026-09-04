Готовность ремонта кольцевого водопровода в Великих Луках составляет 60%

Чистая вода – важнейший фактор, напрямую влияющий на здоровье человека, а значит, на здоровье всего общества и всей нации, заявил в своем еженедельном обращении глава Великих Лук Николай Козловский. По его словам, одна из основных задач органов власти состоит именно в обеспечении граждан качественной водой, и в Великих Луках этому вопросу уделяют значительное внимание. Причём не только поддержанию бесперебойного функционирования систем «Водоканала», но и их развитию.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / ВКонтакте

«Наш город участвует в федеральном проекте, за счёт реализации мероприятий которого в этом году идёт реконструкция аварийных участков кольцевого водовода – от улицы Заводской до проспекта Октябрьского. Общая техническая готовность объекта на данный момент составляет более 60%», - сообщил глава южной столицы региона.

Также в рамках инвестиционной программы предприятия ведётся ремонт кольцевого водовода по улицам Дальней, Мелиораторов, Восточной и проспекту Гагарина. Отдельное направление – развитие системы водоснабжения частного сектора.

По словам главы Великих Лук, в августе построено более двухсот метров новой сети в районе улиц Муравьёва и Солнечной. На реализацию этих мероприятий была направлена социальная поддержка из городского бюджета. Проект позволил повысить доступность центрального водоснабжения в частном секторе.

Николай Козловский считает, что важной составляющей обеспечения бесперебойного водоснабжения города является работа по текущему содержанию системы в нормативном состоянии. Специалисты «Водоканала» ликвидируют прорывы на сетях водопровода, устраняют утечки, ремонтируют водоразборные колонки и колодцы.

«Отдельно скажу о модернизации системы водоотведения. Сегодня готовится проектная документация для реконструкции главной насосной станции канализации на улице Льва Толстого и районной насосной станции на улице Новоселенинской. Также планируется строительство новой насосной станции и двух напорных коллекторов в районе улицы Мелиораторов. Идёт модернизация системы управления биологическими очистными сооружениями. Будут установлены современные приборы, которые позволят лучше контролировать технологические процессы и работу оборудования. Важная работа проведена и непосредственно на очистных сооружениях. Построены и введены в эксплуатацию площадки для стабилизации обезвоженного избыточного ила. Обновляется и материально-техническая база предприятия», - добавил Николай Козловский.

Он подчеркнул, что в целом за последние годы выполнена большая комплексная работа по обновлению инфраструктуры предприятия: проведена реконструкция БОСК, очистных сооружений и здания реакторов. Значительный объём работ выполнен также по кольцевому водоводу, что позволило повысить надёжность и устойчивость системы водоснабжения города Великие Луки. Существенно обновлён парк специализированной техники предприятия.

«Но, конечно, никакое оборудование и технологии не заменят людей. Сегодня на предприятии работает большой слаженный коллектив. Это специалисты разных профессий, которые вместе обеспечивают работу одной из важнейших систем нашего города. Сердечно благодарю коллектив «Водоканала» за ответственный труд», - сказал градоначальник.

Николай Козловский напомнил, что в этом году сразу четыре сотрудника предприятия получили ведомственные награды, благодарности и почётные грамоты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.