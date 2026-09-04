Готовность ремонта кольцевого водопровода в Великих Луках составляет 60%

Чистая вода – важнейший фактор, напрямую влияющий на здоровье человека, а значит, на здоровье всего общества и всей нации, заявил в своем еженедельном обращении глава Великих Лук Николай Козловский. По его словам, одна из основных задач органов власти состоит именно в обеспечении граждан качественной водой, и в Великих Луках этому вопросу уделяют значительное внимание. Причём не только поддержанию бесперебойного функционирования систем «Водоканала», но и их развитию.
Фото здесь и далее: Николай Козловский / ВКонтакте
Также в рамках инвестиционной программы предприятия ведётся ремонт кольцевого водовода по улицам Дальней, Мелиораторов, Восточной и проспекту Гагарина. Отдельное направление – развитие системы водоснабжения частного сектора.
По словам главы Великих Лук, в августе построено более двухсот метров новой сети в районе улиц Муравьёва и Солнечной. На реализацию этих мероприятий была направлена социальная поддержка из городского бюджета. Проект позволил повысить доступность центрального водоснабжения в частном секторе.
Николай Козловский считает, что важной составляющей обеспечения бесперебойного водоснабжения города является работа по текущему содержанию системы в нормативном состоянии. Специалисты «Водоканала» ликвидируют прорывы на сетях водопровода, устраняют утечки, ремонтируют водоразборные колонки и колодцы.
Он подчеркнул, что в целом за последние годы выполнена большая комплексная работа по обновлению инфраструктуры предприятия: проведена реконструкция БОСК, очистных сооружений и здания реакторов. Значительный объём работ выполнен также по кольцевому водоводу, что позволило повысить надёжность и устойчивость системы водоснабжения города Великие Луки. Существенно обновлён парк специализированной техники предприятия.
«Но, конечно, никакое оборудование и технологии не заменят людей. Сегодня на предприятии работает большой слаженный коллектив. Это специалисты разных профессий, которые вместе обеспечивают работу одной из важнейших систем нашего города. Сердечно благодарю коллектив «Водоканала» за ответственный труд», - сказал градоначальник.
Николай Козловский напомнил, что в этом году сразу четыре сотрудника предприятия получили ведомственные награды, благодарности и почётные грамоты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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