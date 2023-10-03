ЖКХ

Можно ли предоставлять доступ к общему имуществу при проведении капремонта, объяснили псковичам

Сотрудники Фонда капитального ремонта Псковской области иногда сталкиваются с ситуацией, когда собственники отказываются предоставить доступ к общему имуществу для проведения работ по капремонту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капремонта.

Фото: Фонд капремонта Псковской области

Чаще всего это происходит при проведении работ по ремонту инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение), так как требуется допуск в квартиры для замены стояков, являющихся частью общедомового имущества (согласно пункту 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491).

В обязанности собственников входит соблюдение норм и требований законодательства к содержанию жилого помещения и общего имущества, прав и законных интересов иных лиц, проживающих в доме (часть 4 статьи 30 ЖК РФ). Не предоставляя при ремонте доступ к общим инженерным системам дома, собственник берёт на себя все риски, в том числе финансовые, которые могут возникнуть, если потребуется осмотреть или отремонтировать данные системы. Кроме того, при возникновении аварийной ситуации, собственники, препятствующие проведению капитального ремонта, будут обязаны не только устранить все последствия за собственный счет, но возместить ущерб, причиненный соседям.

«Поэтому ответ на вопрос о предоставлении доступа к общему имуществу однозначный - владельцы помещений должны обеспечить свободный доступ к общедомовым инженерным коммуникациям, даже если инженерные сети располагаются в стенах или под полами», - уточнили в фонде.

В случае, если собственник отказывает в допуске к общедомовому имуществу, представители регионального оператора, подрядной организации и управляющей компании составляют акт о недопуске, который подписывается собственником помещения. В последующем установление факта воспрепятствования может стать основанием для переноса работ на более поздний срок при актуализации региональной программы.