ЖКХ

Почти 70 крыш многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области за девять месяцев

Почти 70 крыш многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области за девять месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

«В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год запланирован ремонт 247 конструктивных элементов в 189 многоквартирных домах, более 40% от общего объема работ приходится на капитальный ремонт крыш – в 2023 году региональный оператор планирует отремонтировать 105 крыш по всей Псковской области. Крыша – ключевой элемент любого многоквартирного дома, исправность здания, условия микроклимата внутри него, внешний вид дома - все напрямую зависит от состоянии кровли. Поэтому при составлении краткосрочных планов капитального ремонта в первую очередь рассматривается необходимость проведения работ именно по ремонту крыши дома», – рассказали в фонде

На текущую дату полностью выполнены работы по капитальному ремонту 68 крыш, ремонт еще 13 крыш находится на завершающей стадии.

Так, например, в конце сентября были приняты работы по капитальному ремонту крыш в двух домах по адресам: город Остров, улица Чкалова, дом 2 и Великолукский район, деревня Борки, улица Пионерская, дом 14.

В рамках капитального ремонта в деревне Борки работы были выполнены следующие виды работ:

демонтаж старого кровельного покрытия;

ремонт и обработка составом огнебиозащиты стропильной системы;

гидро-, паро- и теплоизоляция чердачного перекрытия;

монтаж нового кровельного покрытия из профилированного листа с полимерным покрытием;

ремонт козырьков над входами в подъезды;

ремонт вентиляционных труб и каналов с последующей установкой колпаков и решеток над ними;

установка элементов безопасности крыши (ходовые мостики, снегозадержатели и ограждения);

устройство слуховых окон;

монтаж водосточной системы.

В рамках капитального ремонта крыши дома в Острове были выполнены следующие работы

выполнен демонтаж старого кровельного покрытия;

осуществлён ремонт стяжки;

выполнено устройство новой кровли из наплавляемых материалов;

произведен ремонт парапетов, вентиляционных каналов и кабин выхода на крышу;

установлено ограждение;

выполнен ремонт плит входных групп.

В фонде напомнили, что работы по капитальному ремонту в этих многоквартирных домах осуществлены на средства, уплаченные собственниками квартир и нежилых помещений в указанных муниципальных образованиях в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт.