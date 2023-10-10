Почти 70 крыш многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области за девять месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.
Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области
«В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год запланирован ремонт 247 конструктивных элементов в 189 многоквартирных домах, более 40% от общего объема работ приходится на капитальный ремонт крыш – в 2023 году региональный оператор планирует отремонтировать 105 крыш по всей Псковской области. Крыша – ключевой элемент любого многоквартирного дома, исправность здания, условия микроклимата внутри него, внешний вид дома - все напрямую зависит от состоянии кровли. Поэтому при составлении краткосрочных планов капитального ремонта в первую очередь рассматривается необходимость проведения работ именно по ремонту крыши дома», – рассказали в фонде
На текущую дату полностью выполнены работы по капитальному ремонту 68 крыш, ремонт еще 13 крыш находится на завершающей стадии.
Так, например, в конце сентября были приняты работы по капитальному ремонту крыш в двух домах по адресам: город Остров, улица Чкалова, дом 2 и Великолукский район, деревня Борки, улица Пионерская, дом 14.
В рамках капитального ремонта в деревне Борки работы были выполнены следующие виды работ:
В рамках капитального ремонта крыши дома в Острове были выполнены следующие работы
В фонде напомнили, что работы по капитальному ремонту в этих многоквартирных домах осуществлены на средства, уплаченные собственниками квартир и нежилых помещений в указанных муниципальных образованиях в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт.