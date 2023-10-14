ЖКХ

Проект «Стоп-свалка» заработал в Пскове

Проект «Стоп-свалка» заработал в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Обкатываем проект "Стоп-свалка". Бытовой мусор нужно выбрасывать в контейнер. А крупногабарит - вывозить по договору со спецорганизацией. Таковы правила утилизации отходов в частном секторе. Если делать иначе - получается свалка. А это грязь и дополнительные расходы для бюджета. А еще - нарушение статьи 8.2 КоАП РФ, которая предусматривает немаленькие штрафы», - отметил он.

Видеокамеры у муниципальных контейнерных площадок в Пскове уже зафиксировали первых нарушителей. «Кто-то скоро получит "письма счастья"! В очередной раз призываю псковичей любить свой город и не мусорить!» - добавил Борис Елкин.