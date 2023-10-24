ЖКХ

В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции

Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит убрать из обязанностей медработников все функции, которые не связаны с медицинской деятельностью для того, чтобы увеличить время приема пациентов, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея.

«Безусловно, сейчас один из серьезных проектов - это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков - это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, - но в том числе (происходит - ред.) и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медицинского работника другому персоналу. Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту», - сказал Мурашко.

На примере медучреждений Адыгеи министр добавил, что на минимизацию потери времени медицинских сотрудников также влияет внедрение информационных систем, а также системы «Проектный офис», то есть правильная организация регистратур, маршрутов пациентов, внутреннего устройства кабинетов, пишет РИА Новости.

Такие решения позволяют выделить дополнительное время для приема пациентов, считает Мурашко.

По его словам, на данный момент фиксируется большой приток молодых специалистов как амбулаторно-поликлиническое звена, так и сотрудников стационаров, а также специалистов узких направленностей.