Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Встречаем 2024!
«Зенча-Псков» возрождение
Досуг псковского школьника
Экономим на покупках
Господин Рейтингомер
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Санаторный туризм
как не впасть в уныние осенью
Теплый дом ЛОНГРИД
«Метражи» сельская ипотека
Профориентация школьников
Региональные меры соцподдержки
«Велрыбпром» вкусно и качественно
бизнес-ланчи вкусные обеды
«Истфакт» Остров обезьян
ЛОНГРИД проверить здоровье
 
 
 
ещё ЖКХ 24.10.2023 17:061 «Собственной персоной»: Александр Киселев о проблемах и перспективах реализации «мусорной» реформы. ВИДЕО 28.10.2023 21:000 В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции 28.10.2023 19:401 Правительство направит регионам более 4,5 миллиарда рублей на оплату ЖКУ 26.10.2023 17:000 «Экопром» вывез около 7000 кубометров отходов с несанкционированных свалок в 2023 году 25.10.2023 22:001 Капремонт завершили в 123 многоквартирных домах в Псковской области 25.10.2023 20:290 Ремонтные работы проводят на водозаборе в Пушкинских Горах. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 24.10.2023 15:1110 Псковскую городскую больницу объединят с областной 25.10.2023 18:393 «Страхолюдина в трусах разрывает мох»: как наркоманы захватывают семейную зону отдыха в Пскове 23.10.2023 10:426 Автомашина скорой помощи с пациентом съехала в яму на улице Гагарина в Пскове 23.10.2023 07:565 Митрополит Тихон рассказал о поручении Путина по Крыму 25.10.2023 13:517 Ведутся переговоры о присоединении двух улиц деревни Родина к Пскову - Борис Елкин
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции

28.10.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит убрать из обязанностей медработников все функции, которые не связаны с медицинской деятельностью для того, чтобы увеличить время приема пациентов, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея.

«Безусловно, сейчас один из серьезных проектов - это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков - это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, - но в том числе (происходит - ред.) и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медицинского работника другому персоналу. Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту», - сказал Мурашко.

На примере медучреждений Адыгеи министр добавил, что на минимизацию потери времени медицинских сотрудников также влияет внедрение информационных систем, а также системы «Проектный офис», то есть правильная организация регистратур, маршрутов пациентов, внутреннего устройства кабинетов, пишет РИА Новости.

Такие решения позволяют выделить дополнительное время для приема пациентов, считает Мурашко.

По его словам, на данный момент фиксируется большой приток молодых специалистов как амбулаторно-поликлиническое звена, так и сотрудников стационаров, а также специалистов узких направленностей.

Теги: #медицина
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы услугами астрологов и нумерологов?
В опросе приняло участие 146 человек
28.10.2023, 21:200 Урок правовой грамотности провели псковские полицейские для школьников 28.10.2023, 21:000 В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции 28.10.2023, 20:400 Умерла внучка писателя Максима Горького 28.10.2023, 20:200 Старшеклассники школ Псковского района получили стипендии главы муниципалитета
28.10.2023, 20:000 Когда автомобиль пьяного водителя не отправят на спецстоянку, объяснил адвокат 28.10.2023, 19:401 Правительство направит регионам более 4,5 миллиарда рублей на оплату ЖКУ 28.10.2023, 19:190 Псковские дружинники приняли участие в контрольном занятии для военных расчетов 28.10.2023, 19:000 Временное прекращение движение на участке дороги в Дедовичском районе продлили до 7 ноября
28.10.2023, 18:380 Псковская областная филармония стала номинантом премии «Культура онлайн» 28.10.2023, 18:170 Овца и барсук стали причиной ДТП в Псковской области 28.10.2023, 17:580 Гололедицу и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 29 октября 28.10.2023, 17:401 Более 800 кг мясной продукции изъял псковский Роспотребнадзор в ходе проверок с начала года
28.10.2023, 17:200 Врач предупредила об опасности переедания популярного у россиян продукта 28.10.2023, 17:000 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе в сторону Петербурга 28.10.2023, 16:410 Пропавшего летом псковича продолжает разыскивать полиция 28.10.2023, 16:200 Свыше 25 псковичей смертельно отравились с начала года
28.10.2023, 16:000 Российских учителей захотели освободить от ручной проверки домашних работ 28.10.2023, 15:390 Как правильно подготовить дачные постройки к зиме, рассказали в Госдуме 28.10.2023, 15:191 В Пскове открылась выставка преподавателя дизайна из академии Штиглица 28.10.2023, 15:000 Сотрудники завода «Титан-Полимер» приняли участие в общегородском субботнике в Пскове
28.10.2023, 14:412 Пробка образовалась на Рижском проспекте в Пскове из-за ДТП 28.10.2023, 14:180 «Ночь искусств» состоится в музейном квартале Пскова 28.10.2023, 14:001 В Псковской области зарезервируют 100 млн рублей для финансирования расходов на разработку ПСД 28.10.2023, 13:380 Более полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей
28.10.2023, 13:170 Раскрыта опасность бесплатных сим-карт 28.10.2023, 12:591 Два человека пострадали в ДТП на трассе между Псковом и Соловьями 28.10.2023, 12:371 «Октябрьский богатырь» и «подморозовики»: псковские грибники собирают замерзший урожай. ФОТО 28.10.2023, 12:181 В России может появиться космическая ипотека
28.10.2023, 12:000 Режим работы регионального ГИБДД изменится в ноябрьские праздники 28.10.2023, 11:380 Мастер-класс для школы №18 провели в воркаут-центре Пскова 28.10.2023, 11:192 Город Дно вновь стал самым матерящимся в России 28.10.2023, 11:000 Кубок Псковской области по гиревому спорту проходит в Писковичах
28.10.2023, 10:390 Названы самые распространенные травмы из-за падения в гололед 28.10.2023, 10:190 Мост через реку Лазавица в Великих Луках капитально отремонтируют 28.10.2023, 10:003 Шоколад подорожает в России почти на 20% с 1 декабря 28.10.2023, 09:402 Дорожники чистят снег на улицах Пскова. ФОТО
28.10.2023, 09:190 Аварийный дом в Палкино снесли после вмешательства прокуратуры 28.10.2023, 09:000 Жильцов хотят защитить от шумных арендаторов 28.10.2023, 00:300 Священник Антоний Афанасьев о поминовении усопших 28.10.2023, 00:051 Димитриевская родительская суббота: что категорически запрещено делать в этот день
27.10.2023, 23:190 Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с декларацией доходов 27.10.2023, 23:000 Пропавшую в 2021 году брюнетку продолжают разыскивать в Пскове 27.10.2023, 22:590 Женщину с наркотиками задержали на перегоне Любятово – Запсковье 27.10.2023, 22:463 В Госдуме предложили запретить использовать мобильные на уроках в личных целях
27.10.2023, 22:450 Работу над тремя муниципальными томами проверила редколлегия проекта «Солдаты Победы» 27.10.2023, 22:340 Воинов Великой Отечественной войны перезахоронили в Усвятском районе 27.10.2023, 22:300 Юбилейный вечер историка и поэта Анатолия Александрова пройдет в Пскове 29 октября 27.10.2023, 22:151 Определены итоги чемпионата Псковской области по блицу
27.10.2023, 22:070 Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 28 октября 27.10.2023, 22:000 Лучших сотрудников наградили в Псковском филиале университета ФСИН 27.10.2023, 21:541 Жителя Палкино осудили за очередное избиение сожительницы 27.10.2023, 21:431 Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе между Псковом и Соловьями
27.10.2023, 21:351 Громкое дело: соседи псковского бара намерены идти в суд 27.10.2023, 21:210 Госавтоинспекция призывает псковских водителей быть крайне внимательными на дорогах 27.10.2023, 21:171 Начальника участка Дновской дистанции пути осудили за присвоение шпал 27.10.2023, 21:020 О земляных работах в центре Острова рассказал Дмитрий Быстров
27.10.2023, 20:553 Тестовый запуск пешеходного фонтана провели в Пскове. ВИДЕО 27.10.2023, 20:361 Псковская область по нацпроекту получила высокотехнологичное медицинское оборудование 27.10.2023, 20:282 Иеговисту в Псковской области вынесли обвинительный приговор 27.10.2023, 20:204 Псковские полицейские навели прядок на территории воинского захоронения в Крестах
27.10.2023, 19:590 Единое пособие на детей и беременных в Псковской области: как получить и куда обращаться 27.10.2023, 19:340 Псковский Фонд инвестразвития одобрил займ великолукскому производителю тротуарной плитки 27.10.2023, 19:230 Почти 4 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области 27.10.2023, 18:552 Водителям дали советы по хранению зимних шин на балконе
27.10.2023, 18:530 Кураторов фонда «Земляки» в южных районах Псковской области наградили в Великих Луках 27.10.2023, 18:481 Дмитрий Месхиев о Псковском театре драмы: Для меня это родной дом 27.10.2023, 18:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 октября 27.10.2023, 18:150 Несколько творческих мастерских и уникальные выставки подготовил Псковский музей на «Ночь искусств»
27.10.2023, 18:000 «Чай втроем»: Дмитрий Месхиев о любви к Пскову, татуировках и ресторанном бизнесе. ВИДЕО 27.10.2023, 17:540 Купюру с признаками подделки обнаружили в Великих Луках 27.10.2023, 17:490 Где провести новогоднюю ночь: спецпредложения в Пскове. ЛОНГРИД 27.10.2023, 17:460 Перечень экспортной сельхозпродукции при особом расчете утвердили в России
27.10.2023, 17:350 Розыск пропавших рыбаков продолжают в Псковском районе 27.10.2023, 17:260 Бизнес Псковской области стал чаще предлагать ежедневные зарплаты 27.10.2023, 17:140 «АвтоАс» дарит комплект зимней резины 27.10.2023, 17:010 Доступ для инвалида-колясочника обустроят в псковском доме по улице Ижорского Батальона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru