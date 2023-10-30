ЖКХ

Дмитрий Быстров пояснил ситуацию с перебоями в водоснабжении Острова-2

В связи с участившимися обращениями в адрес администрации Островского района на перебои в водоснабжении Острова-2 глава района Дмитрий Быстров дал разъяснения по ситуации, пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

Глава района пояснил, что в рамках исполнения контракта подрядная организация должна сделать более 30 врезок в магистральную сеть в связи с проведением работ по устройству нового водопровода по улицам Некрасова, Терешковой, Фрунзе, Шумейко. Кроме того, проводится подключение к инженерным сетям строящихся центра культурного развития и многоквартирного жилого дома.

«Такой комплекс работ связан с необходимостью кратковременного отключения водоснабжения потребителей и котельной, влекущих прекращение подачи коммунальных услуг. Подчеркну, все нарушенные элементы инфраструктуры придомовых территорий и проездов будут восстановлены», - написал Дмитрий Быстров и добавил, что после завершения всех работ качество предоставляемых населению коммунальных услуг должно повыситься.