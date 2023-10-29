ЖКХ

Названа причина сбоев в теплоснабжении Острова-2

Причины сбоев в теплоснабжении Острова-2 – порывы на теплотрассах. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

«Специалисты делают все от них зависящее, чтобы нормализовать ситуацию как можно скорее. Сейчас все работы на теплотрассах завершены, и работники управляющей организации занимаются развоздушиванием систем в домах», - отметил он.

В случаях отсутствия отопления, а также аварийных ситуациях, граждане могут обратиться с заявками в управляющую организацию ООО «Остров Жилсервис» по телефону: 8 (811 52) 3-65-95. При нарушениях водоснабжения – в МУП «ЖКХ Островского района» по телефону: 8 (811 52) 3-18-51, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону: 8 (811 52) 3-10-48.

«Жителям приносим извинения за неудобства и просим проявить терпение и понимание. Поверьте, нас эта ситуация тоже не радует», - добавил Дмитрий Быстров.