ЖКХ

Вопросы догазификации обсуждают в правительстве Псковской области

Заседание регионального штаба по догазификации проходит в правительстве Псковской области 3 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас достаточно хороший показатель по заключённым договорам. Они заключены по 98% заявок. Оператор наладил системную работу. Много договоров, которые формально исполнены почти до 13 000 домовладений, что составляет 76% от плана», — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что работы не завершены ни в одном муниципалитете Псковской области.

«Проблемой является недостаточное количество строительных бригад для работ, число жалоб растёт. В социальных сетях мне написали более 200 человек по этой теме», — добавил он.

Отметим, в совещании принимают участие секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, депутат Госдумы Александр Козловский, спикер регионального парламента Александр Котов, представители правительства области и Газпрома.