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ЖКХ

Передать показания приборов учета в псковский «Горводоканал» стало проще

21.11.2023 12:45|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» перезапустило чат-бота Telegram @vdkpskov_bot. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, он принимает показания счетчиков по любому количеству подключенных лицевых счетов. 

«Впервые мы запустили бота в тестовом режиме еще в конце 2020 года, однако, на тот момент популярность мессенджера Telegram еще была не на пике, нашим сервисом пользовались буквально единицы абонентов. Кроме того, периодически наблюдались технические проблемы работы с системой мессенджера. Сейчас Telegram - самый популярный мессенджер, поэтому решили возобновить эту практику. Мы видим, что такая функция востребована и у наших коллег в сфере ЖКХ», - рассказали в отделе информационных технологий псковского «Горводоканала».

Чат-бот упростит передачу показаний для абонентов, которые ценят каждую минуту своего времени. Например, много работают и им некогда позвонить в колл-центр. «А может, они просто интроверты и им комфортнее передать показания онлайн без общения с оператором. Таких людей достаточно, поэтому мы всегда идем навстречу и принимаем показания любым удобным способом. Даже через паблик во "ВКонтакте"», - отметили в «Горводоканале».

В Telegram процесс организован быстрее. Бот обрабатывает показания по приборам учета практически мгновенно и полностью автоматически. Достаточно один раз подключить необходимые лицевые счета. Все приборы учета по ним будут отображаться в боте. Telegram у большинства всегда запущен, так что нужно просто перейти на @vdkpskov_bot  и нажать «Старт». Бот сохранится в ленте и в следующем месяце при передаче показаний, к нему можно легко вернуться. 

«Это сервис для мобильных и активных людей. Важно, что прежние сервисы передачи показаний также продолжат работать. Мы понимаем, что немалая часть наших абонентов люди консервативные, много среди них псковичей пожилого возраста», - уточнили в «Горводоканале».

Показания приборов учета можно передавать:

  • через ящики для сбора сведений по показаниям приборов учета (улица Яна Фабрициуса, дом 6, улица Инженерная, дом 90а, Кресты ДОС, дом 70) .
  • по электронной почте (1 участок - fl_operator1@vdkpskov.ru  2 участок - fl_operator2@vdkpskov.ru;  3 участок - fl_operator3@vdkpskov.ru;  4 участок - fl_operator4@vdkpskov.ru) 
  • через колл-центр 8 (8112) 79-21-12.

Напомним, что передавать показания приборов учета необходимо до 25 числа каждого текущего месяца, даже если они не изменились.

«Если вас долго нет дома по каким-либо причинам – дача, отпуск, командировка, просим сообщать последние показания до 30-го числа каждого текущего месяца. Если вы не сообщаете последние показания в течение 2-х месяцев, то начисляется оплата по нормативу. Просим это учитывать и вовремя сообщать последние показания», - заключили в «Горводоканале».

Теги: #ЖКХ #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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