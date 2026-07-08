По итогам проверок за полгода псковичам доначислили более 145 тысяч рублей оплаты за газ 

В первом полугодии 2026 года специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» проверили более 25 тысяч квартир и домовладений Псковской области, выявили девять неисправных приборов учета газа и 13 случаев нарушения пломб на резьбовых соединениях счетчика с газопроводом, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В ходе проверок выявлено 13 незаконных подключений газового оборудования не учтенного в базе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и четыре самовольных подключений ранее отключенного оборудования. По результатам проверок потребителям доначислено к оплате более 145 тысяч рублей.

При осмотре счетчика газовики обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора. В ходе проверки специалисты компании также осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. Специалисты компании систематически проводят проверки для обеспечения достоверности учета газа.