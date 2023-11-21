ЖКХ

12 незаконных врезок в систему газоснабжения выявили в Псковской области с начала года

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с начала 2023 года выявили 12 фактов несанкционированного потребления газа в результате самовольного подключения в систему газоснабжения. Суммарный ущерб от неправомерных действий граждан превысил 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Газовики направили все материалы о несанкционированном подключении газового оборудования в правоохранительные органы Псковской области для привлечения виновных к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ.

Двух нарушителей привлекли к административной ответственности, в остальных случаях причиненный ущерб был погашен в полном объеме на стадии подготовки и направления документов в правоохранительные органы.

«Абоненты, самовольно подключившиеся к сетям газопотребления, представляют реальную угрозу для себя и окружающих. В любой момент такие действия могут привести к взрывам, пожарам, отравлению угарным газом и гибели людей. При выявлении самовольного подключения мы не только отключаем абонента от сети газопотребления, но и передаем материалы в правоохранительные органы с заявлением о привлечении нарушителя к административной или уголовной ответственности», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

В случае выявления самовольного подключения газоиспользующего оборудования нарушители привлекаются к административной и уголовной ответственности. Виновному в совершении административного правонарушения по статье 7.19 КоАП РФ назначается наказание в виде административного штрафа. В случае квалификации хищения газа как уголовного деяния, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ, которая предусматривает наказание от штрафа свыше 100 000 рублей до лишения свободы на срок до 6 лет. Доначисление платы за газ в этом случае будет произведено исходя из объемов газа, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления несанкционированного подключения.

В компании также напомнили, что в августе 2018 года вступили в силу изменения в ст. 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которыми вводится уголовная ответственность за повторные самовольные подключения к газопроводам. Так лицу, ранее подвергнутому административному наказанию по статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Статья 7.19 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде штрафа для физических лиц от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 80 тысяч рублей.