Краткосрочный план капремонта на 2023 год в Пыталово выполнили на 100%

Работы по реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год завершили в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.
Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области
Выполнены и приняты работы по капитальному ремонту шести конструктивных элементов в шести многоквартирных домах в городе Пыталово по адресам:
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и с должным качеством, улучшены условия проживания почти для 600 человек, отметили в фонде капремонта.
Собираемость взносов на капитальный ремонт в Пыталовском районе находится на уровне 89,63%.
В 2024 году в соответствии с краткосрочным планом в районе запланировано проведение работ по ремонту еще десяти элементов в девяти многоквартирных домах, из них: четыре фундамента, две крыши, две системы водоотведения, одна система холодного водоснабжения и одна система горячего водоснабжения.
С адресным перечнем домов можно ознакомиться на сайте регионального оператора в разделе «Региональная программа».