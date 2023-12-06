ЖКХ

Краткосрочный план капремонта на 2023 год в Пыталово выполнили на 100%

Работы по реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год завершили в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Выполнены и приняты работы по капитальному ремонту шести конструктивных элементов в шести многоквартирных домах в городе Пыталово по адресам:

улица Шафранского, 7 – ремонт крыши;

улица Юнкерова, 15 – ремонт системы теплоснабжения;

улица Красноармейская, 42 – ремонт системы электроснабжения;

улица Белорусская, 6 – ремонт крыши;

улица Красноармейская, 46 – ремонт системы электроснабжения.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и с должным качеством, улучшены условия проживания почти для 600 человек, отметили в фонде капремонта.

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Пыталовском районе находится на уровне 89,63%.

В 2024 году в соответствии с краткосрочным планом в районе запланировано проведение работ по ремонту еще десяти элементов в девяти многоквартирных домах, из них: четыре фундамента, две крыши, две системы водоотведения, одна система холодного водоснабжения и одна система горячего водоснабжения.

С адресным перечнем домов можно ознакомиться на сайте регионального оператора в разделе «Региональная программа».