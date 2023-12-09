ЖКХ

Число пользователей сервисом «Личный кабинет» растет в Псковской области

С начала года количество абонентов «Газпром межрегионгаз Псков», кто использует сервис «Личный кабинет», увеличилось на 5 000. За этот же период через «Личный кабинет» пользователи совершили платежи на общую сумму более 52 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

В электронном сервисе каждый абонент может сообщать показания счетчика, платить за потребление газа без комиссии, формировать электронные квитанции за любой период. Есть возможность одновременно подключить лицевые счета своих родственников и осуществлять все необходимые операции. Также «Газпром межрегионгаз Псков» рекомендует использовать сервис «Личный кабинет» как бесконтактный формат общения с газовой компанией по любому вопросу газоснабжения.

«Увеличение количества пользователей "Личного кабинета" вполне обосновано. Абоненты выбирают сервис за его доступность и многофункциональность, за экономию времени при взаимодействии с поставщиком и возможность оплачивать газ без комиссии в любое время», – отметила начальник службы по работе с потребителями в городе Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.