О нарушениях в сфере торгов при заключении контракта рассказали в «Экопроме»

О нарушениях в сфере торгов при заключении контракта на вывоз ТКО для государственных заказчиков Псковской Ленте Новостей рассказала специалист по закупкам филиала ООО «Экопром» Вероника Григорьева.
Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)
«В ходе проведения анализа государственных торгов были выявлено, что государственные заказчики неправильно трактуют статью 17 Федерального закона от 26 июля 2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции", а именно: описание объекта закупки не соответствует федеральному законодательству об отходах производства и потребления», – отметила Вероника Григорьева.
Употребленные термины (вывоз, свалка и мусор) не соответствуют принятому на федеральном уровне понятийному аппарату, являются неинформативными и не позволяют определить следующие существенные характеристики оказываемой услуги:
«Вышеизложенные факты могут повлечь за собой существенные нарушения прав граждан на благоприятное состояние окружающей среды, причинение существенного ущерба окружающей среде и здоровью человека», – уточнила специалист по закупкам филиала ООО «Экопром».
Чтобы избежать негативных последствий нужно более точно составлять техническое задание в структурированном виде в единой информационной систем торгов, добавили в компании.
Подготовлено пресс-службой филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)