ЖКХ

О нарушениях в сфере торгов при заключении контракта рассказали в «Экопроме»

О нарушениях в сфере торгов при заключении контракта на вывоз ТКО для государственных заказчиков Псковской Ленте Новостей рассказала специалист по закупкам филиала ООО «Экопром» Вероника Григорьева.

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«В ходе проведения анализа государственных торгов были выявлено, что государственные заказчики неправильно трактуют статью 17 Федерального закона от 26 июля 2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции", а именно: описание объекта закупки не соответствует федеральному законодательству об отходах производства и потребления», – отметила Вероника Григорьева.

Употребленные термины (вывоз, свалка и мусор) не соответствуют принятому на федеральном уровне понятийному аппарату, являются неинформативными и не позволяют определить следующие существенные характеристики оказываемой услуги:

какие виды обращения с отходами требуется осуществить (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов);

с какими именно отходами планируется осуществить обращение (ТКО, ТБО, ТПО, КГО, класс опасности отходов, морфологический состав);

отсутствует информация о местах расположения отходов и характере их расположения (адреса/координаты расположения, характер несанкционированного накопления);

отсутствует класс опасности отходов и их вид, что не позволяет регоператору определить необходимость наличия у участника торгов лицензии на ведение деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности, наличие в собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов или наличие договоров на размещение отходов с организацией, оказывающей такие услуги.

«Вышеизложенные факты могут повлечь за собой существенные нарушения прав граждан на благоприятное состояние окружающей среды, причинение существенного ущерба окружающей среде и здоровью человека», – уточнила специалист по закупкам филиала ООО «Экопром».

Чтобы избежать негативных последствий нужно более точно составлять техническое задание в структурированном виде в единой информационной систем торгов, добавили в компании.

Подготовлено пресс-службой филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)