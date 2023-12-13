ЖКХ

Энергетики восстановили две тысячи километров ЛЭП в Псковской области

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» восстановили две тысячи километров линий электропередачи в Псковской области после снегопадов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, энергетики включили 99 линий электропередачи и 1,6 тысячи трансформаторных подстанций.

Фото и видео здесь и далее: «Россети Северо-Запад»

«Почти неделю в регионе непогода — снегопады, шквалистый ветер и колебания температуры от -10 градусов до +1 градуса. Все это время филиал "Россети Северо-Запад" в Псковской области работал в режиме повышенной готовности, с сегодняшнего дня энергетики перешли в особый режим», - рассказали в компании.

Специалисты добавили, что из-за осадков и перепадов температуры на линиях электропередачи образуются ледяные «шубы». Большая часть линий электропередачи построена более 50 лет назад. Проектные решения и нормативы того времени не рассчитаны на современную климатическую нагрузку.

Энергетики круглосуточно обходят каждую линию электропередачи и вручную метр за метром удаляют лед с проводов. В настоящее время без электроснабжения остаются около шести тысяч жителей области.

На смене 109 бригад. Привлечено 114 единиц техники. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. Специалисты будут работать до полного восстановления сети после непогоды.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-220-0-220.