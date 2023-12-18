ЖКХ

Директор «Псковских тепловых сетей»: Мы принципиально встали на путь омоложения кадров

Около 40% руководящего состава «Псковских тепловых сетей» – молодые люди в возрасте до 40 лет. Об этом директор муниципального предприятия Игорь Максимов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мода такая, не ищем царя в своем отечестве, считаем, что дядя придет, научит нас жить, руководить, работать. Нет, прекрасно справляемся сами», - сказал Игорь Максимов.

Около половины руководящего состава – люди до 40 лет. Такие изменения произошли за последние годы. «Я считаю это достижением коллектива. Мы принципиально идем к тому, чтобы происходили омоложение и профессиональный рост кадров. Чтобы люди понимали, что есть возможность расти как руководителю, как специалисту. Всячески это поддерживаем», – добавил директор «Псковских тепловых сетей».

Игорь Максимов считает, что многие молодые псковичи мало заинтересованы в рабочих профессиях, и хорошим результатом считается, когда 10% практикантов из местных образовательных учреждений изъявляют желание в будущем работать на предприятии.

«Но в этих 10% я уверен, у них горят глаза, они пришли работать, развиваться как специалисты. Не за медалями. Это правильно. Самое главное, что они есть. Есть часть молодежи, которой интересно жить и работать на таком предприятии, как наше», – уточнил он.