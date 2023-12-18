ЖКХ

Псковское УФАС оштрафовало «Россети» за срыв сроков подключения домов к сетям

ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовано на 1 миллион рублей за неисполнение своих обязательств по 14 договорам по техприсоединению домовладений к электросетям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Компания должна была выполнить подключение объектов по данным договорам, но в сроки, указанные в договорах, этого не сделала. Невыполнение обязательств компания объяснила большим количеством заявок и отсутствием персонала.

В Псковском УФАС отметили, что ПАО «Россети» - монополист на энергетическом рынке, возможности подключить электричество в другой компании у граждан нет, поэтому управление установило, что энергетики своими действиями нарушили права и законные интересы граждан.

В ходе рассмотрения дела один объект был подключен, заявителями были подписаны акты об осуществлении техприсоединения, однако за пределами сроков, установленных договорами. Антимонопольная служба выявила, что препятствий для исполнения обязательств у сетевой компании не было.