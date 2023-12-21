ЖКХ

К газоснабжению подключили первые домовладения в Дедовичах

В поселке Дедовичи Псковской области в рамках догазификации подключены первые домовладения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью более 8 км.

В Дедовичах создана возможность подключения к газовым сетям в рамках догазификации более 300 домовладений. На сегодня от жителей принято около 200 заявок, большая часть из них переведена в договоры. К газоснабжению подключены первые домовладения.

«Еще больше жителей поселка Дедовичи теперь могут оценить преимущества сетевого природного газа. Работы по газификации населенного пункта продолжаются», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» управляющей организации ООО «Газпром газораспределение Псков» Алексей Федоров.