ЖКХ

В беде одного не оставят: водитель «Экопрома» рассказал о преимуществах своей работы

«Всю свою жизнь провел за рулем», - поделился водитель филиала ООО «Экопром» Константин Петров. О его пути в компании Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Мне нравится ездить по районам, вдоль раскидистых полей и бескрайних лесов, любоваться видами местных пейзажей, заезжать в деревушки, смотреть на людей», - так начал свой рассказ о работе водитель филиала ООО «Экопром» Константин Петров.

Водителю 59 лет, всю свою жизнь он провел за рулем. «С детства нравилось наблюдать за работой техники в полях. И учиться пошел на техника-механика, чтобы заниматься тем, что нравится», - рассказывает он.

Константин Петров открытый и общительный человек, наверное, этим объясняется и его желание передавать опыт и знания другим. За плечами обучение вождению трактора, работа мастером производственного обучения. Однако мужчину всегда тянуло к машинам и дороге, поэтому пришел работать в «Экопром».

На вопрос, почему именно «Экопром», отвечает: «Машины понравились, красивые, современные». В компанию шел целенаправленно, оказалось, нет места, пришлось подождать вакансию. Расстроился, когда по личным обстоятельствам пришлось уйти. Но после решения проблем, вопрос, куда пойти, перед ним не стоял.

«Только в "Экопром"! Тут и сложившиеся отношения с коллегами, которые всегда помогут, и удобный график, и, конечно же, зарплата», – сказал Константин Петров.

Сложно ли управлять большой машиной и проводить весь день за рулем – для хорошего водителя это дело привычки.

«Дело привычки, я без машины не могу, в работе случается всякое: и бездорожье, и трудные погодные условия, бывают в дороге и поломки машины. Это для любого водителя рядовой случай. Образование помогает и правильно диагностировать неисправность и тут же что-то починить. Если требуется какая-то деталь, то ее непременно привезут. В беде одного не оставят», — поделился водитель «Экопрома».

За день Константин Иванович проезжает 12-20 деревень Порховского района, работает до последнего населенного пункта, ведь даже в самых маленьких деревнях ему рады и ждут.

«Хотелось бы, чтобы люди более ответственно относились к тому, что выбрасывают. Чтобы не кидали в контейнеры землю, кирпичи. Это делает баки неподъемными и может повредить технику», - обращается к населению Константин Иванович.

Константин Иванович доброжелательный, мягкий и веселый человек, поэтому и с населением легко находит общий язык. Никогда нареканий не было.

«Детишки, старушки. Самые отзывчивые – питерцы, и как дела спросят, и поблагодарят. А если увидят, что контейнер уже пустой, постесняются мешок в него выбрасывать, сразу в машину кидают», - рассказал Константин Петров.

Подготовлено пресс-службой филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)