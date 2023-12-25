ЖКХ

Названа причина массового отключения электричества в Великих Луках

Ночью 2 января примерно с 24:00 до 1:30 произошло повреждение на подстанции РЭС, обслуживающей Заречный район в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В результате была прекращена подача электроэнергии в указанное время в жилые дома Заречного района. Также произошла, по этой же причине, остановка работы котельной 5, обслуживающей данный район. После устранения силами РЭС повреждения на подстанции подача электроэнергии в жилые дома и на котельную была восстановлена. С целью избежания гидроудара и соответственно недопущения многочисленных порывов на теплотрассах при запуске насосов на котельной, работники теплосетей осуществили поэтапный запуск насосов и котлов в работу», - рассказали в администрации.

Поэтапный запуск завершили к 7:00 утра.

«В настоящий момент котельная работает в штатном режиме. В случае возникновения завоздушивания во внутридомовых системах необходимо обращаться в управляющую компанию. Приносим извинения за доставленные неудобства. ЕДДС города: 3-63-74», - добавили в администрации.