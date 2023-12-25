Борис Елкин: Сильные морозы испытывают на прочность систему теплоснабжения в Пскове

Сильные морозы испытывают на прочность систему теплоснабжения в городе, в некоторых домах произошли сбои с подачей горячей воды и тепла. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
«Все адреса оперативно отработали аварийные службы. Устраняют неполадки с теплоснабжением на улице Инженерной, 125. Дом оборудован крышной котельной. Застройщик разбирается в проблеме, в течение дня обещает устранить поломку. Лично контролирую этот процесс», – написал Борис Елкин.
Глава голода призвал псковичей разумно относится к использованию электроприборов. Повышенная нагрузка на электросистему может привести к аварийным ситуациям. При неисправностях можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 055.