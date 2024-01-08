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Утечку на водопроводе начинают ликвидировать на Запсковье

Восстанавливать утечку на водопроводе на Запсковье начнут сегодня, 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

«После обнаружения места утечки аварийная бригада "Горводоканала" сегодня вечером приступает к восстановлению работоспособности водопровода на улице Текстильной», - сообщили на предприятии.

Напомним, лицей №20 и кафе остались без водоснабжения на Запсковье из-за аварии на сетях. Ранее земляные работы собирались начать 9 января.

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Как напомнил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале, новогодние каникулы подошли к концу, 9 января начинается первая рабочая и учебная неделя 2024 года. По его словами, все учреждения образования - школы и детские сады - готовы к приему детей, проблем с отоплением и горячей водой нет. Исключение составляет школа №20.

«Произошел прорыв водопровода, и пришлось отключить водоснабжение. Сейчас там работает аварийная бригада, устраняет утечку. Специалисты обещают за ночь все восстановить», - отметил глава Пскова.

Ранее произошла авария на водопроводе на улице Коммунальной в Пскове.

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На территории Псковской области 7 и 8 января установились сильные морозы.