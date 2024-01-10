ЖКХ

Несколько деревень остались без электроэнергии в Плюсском районе

Аварийное отключение высоковольтной линии случилось в Плюсском районе в связи с порывами ветра. Об этом сообщила глава района Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с отключением нет электроэнергии в населённых пунктах Заплюсье, Заполье, Андромер, Запесенье, Дуброво и других.

«На устранении аварии работает три бригады. Котельная поселка Заплюсье и водозабор подключены к генератору, перебоев с подачей тепла и воды нет. Интернат (ПНИ) также подключен к генератору. В образовательных учреждениях проводятся игровые, тематические мероприятия. Переподключение на резервную линию займёт до полутора часов. Ситуацию держу на контроле, во взаимодействии с энергетиками», - добавила Наталья Иванова.

Смотрите также Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Напомним, филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за мокрого снега и порывистого ветра до 15 метров в секунду.