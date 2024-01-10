ЖКХ

Ускорение работ в рамках догазификации обсудили в Великих Луках

Рабочие встречи генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова с главой города Великие Луки Николаем Козловским, главой администрации города Великие Луки Андреем Беляевым и главой Великолукского района Алексеем Кузьминым состоялись в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

На рабочих совещаниях обсудили ход исполнения догазификации, соблюдение планов-графиков, проведение строительно-монтажных работ, социальную поддержку граждан на газификацию и восстановление дорожного полотна после завершения строительства.

В декабре 2023 года в городе Великие Луки и в Великолукском районе введены в эксплуатацию сети общей протяженностью около 10 км. В настоящее время ведутся работы по строительству газораспределительных сетей общей протяженностью около 4 км для догазификации деревни Рыконово Великолукского района, микрорайона Лаврино, улиц Коломенка и Интернациональная в городе Великие Луки. Новые объекты создадут возможность газификации 130 домовладений с учетом перспективного строительства.

«В ближайшее время запланированы встречи с руководителями подрядных организаций. Необходимо оптимизировать совместную работу, актуализировать графики выполнения мероприятий для успешной реализации социальной газификации», - отметил Антон Дымов.