Александр Котов: Важно своевременно и качественно провести работы по строительству экотехнопарка

Важно своевременно и качественно провести работы по строительству экотехнопарка. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на сессии регионального парламента 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест. Его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.
Кроме того, Александр Котов указал на то, что мусорный коллапс возник не на новогодних каникулах, а разгорался давно. «Во многих районах области контейнеры были переполнены, они не вывозились. Ситуация постепенно ухудшалась. И достигла такой стадии, что без серьёзного вмешательства её не выправить», - подчеркнул он.
Спикер регионального парламента указал, что с внесением изменений в законодательство у правительства области появятся полномочия принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Контрольные функции с областного Собрания не снимаются.
«Предлагаю в марте провести парламентский час на эту тему, посмотреть, как поменяется ситуация», - добавил Александр Котов. Планируется, что на парламентский час пригласят представителя регионального оператора по обращению с ТКО.
Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.