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Александр Котов: Важно своевременно и качественно провести работы по строительству экотехнопарка

16.01.2024 14:47|ПсковКомментариев: 0

Важно своевременно и качественно провести работы по строительству экотехнопарка. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на сессии регионального парламента 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Важный вопрос – это экотехнопарк. С нашими муниципальными полигонами ситуация из рук вон плохая с точки зрения экологии. Нужно срочно решать этот вопрос. Надо отдать должное губернатору – большие средства привлечены на решение этой проблемы. Важно своевременно и качественно провести работы по строительству экотехнопарка, который позволит сортировать, утилизировать, перерабатывать отходы», - отметил Александр Котов.

Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест. Его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.

Кроме того, Александр Котов указал на то, что мусорный коллапс возник не на новогодних каникулах, а разгорался давно. «Во многих районах области контейнеры были переполнены, они не вывозились. Ситуация постепенно ухудшалась. И достигла такой стадии, что без серьёзного вмешательства её не выправить», - подчеркнул он.

Спикер регионального парламента указал, что с внесением изменений в законодательство у правительства области появятся полномочия принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Контрольные функции с областного Собрания не снимаются.

«Предлагаю в марте провести парламентский час на эту тему, посмотреть, как поменяется ситуация», - добавил Александр Котов. Планируется, что на парламентский час пригласят представителя регионального оператора по обращению с ТКО.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа. 

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #экотехнопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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