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«Гайд-парк»: Александр Братчиков о новогоднем мусорном коллапсе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 января. Гость студии - заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Тема, которую с ним планирует обсудить Любовь Кузнецова, - «Мусорный коллапс – причины, реакция, выводы».

Проблемам с транспортировкой и утилизацией ТКО на территории области была посвящена вчерашняя внеочередная сессия областного Собрания. Депутаты утвердили изменения, ужесточающие законодательство в части регулирования деятельности регоператора по ТКО. Какова была мотивация Александра Братчикова при голосовании? Как он оценивает ситуацию с вывозом мусора с территории Пскова? Нужно ли делать мусорную сферу ответственностью государства? А достаточно ли профильный комитет областного правительства контролировал деятельность регоператора и придавал значение его спорам с «СпецТрансКомом»?

Ответы на эти и другие вопросы — в эфире.