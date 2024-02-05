ЖКХ

Суд обязал администрацию организовать холодное водоснабжение в невельской деревне

Суд обязал организовать холодное водоснабжение для жителей деревни Высокое Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратура района провела проверку и установила, что система централизованного водоснабжения в населенном пункте не действует, подвоз воды не организован. В связи с чем в адрес администрации Невельского района (ныне администрация Невельского муниципального округа) направили представление об устранении нарушений законодательства.

Несмотря на обращения граждан и предписание органа прокуратуры, органы местного самоуправления не решили проблему с холодным водоснабжением для жителей деревни Высокое.

Суд удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры. Бездействие администрации Невельского муниципального округа по организации холодного водоснабжения в деревне Высокое признали незаконным. На администрацию возложили обязанность организовать холодное водоснабжение в населенном пункте.