ЖКХ

Сэкономить на квартплате: как платить за воду, свет и газ меньше

Суммы в квитанциях с каждым годом увеличиваются. Очередной рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги произошёл с 1 июля, в Псковской области он составил до 9,6%. Для одних это повышение оказалось несущественным, для других стало поводом для расстройства и раздумий, от каких обязательных трат придётся отказаться в пользу коммуналки. При этом многие не знают, что платить за ЖКУ можно меньше, воспользовавшись помощью государства.

Псковская Лента Новостей выяснила, кто может претендовать на поддержку, как её получить, и какие способы экономии существуют для людей, не относящихся к льготникам.

Полная или частичная компенсация

В одном из последних исследований, проведенных федеральными экспертами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, говорится, что жители Псковской области тратят на ЖКУ всего 11,4% своих доходов - это примерно 4 324,1 рубля в месяц. Однако, немало и тех, чьи расходы на коммуналку превышают усреднённый показатель. Специально для них предусмотрена субсидия. Воспользоваться поддержкой могут те, из чьих кошельков утекает более 22% доходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. При этом размер выплаты определяют не с учётом затраченных жителями средств, а на основании региональных стандартов для расчета субсидий, которые зависят от места проживания и количества членов семьи.

Также получить помощь в оплате коммунальных услуг могут льготные категории граждан, перечень которых довольно обширный.

Так, федеральные льготники (инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф) имеют право на 50% скидку при оплате жилья и квитанций.

На возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, найма, содержания и ремонта жилья могут рассчитывать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа — граждане в возрасте от 18 до 23 лет, которые в период несовершеннолетия лишились родителей.

Малоимущие многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, могут оформить ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг в размере 30% от общих затрат на эти цели. С 1 сентября 2024 эта же категория граждан получила право на компенсацию 30% платы за жилое помещение.

Возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения также предусмотрено для педагогов, медиков, ветеринаров, работников культуры и социального обслуживания, трудящихся и проживающих в сельской местности. Сумма фиксированная - 1445 рублей в месяц.

Более того, с июля текущего года вступил в силу закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Он распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов.

Экономия на капремонте

В состав платёжек включены не только коммунальные услуги (электроэнергия, горячая и холодная вода, отопление, газ, водоотведение), но и траты на содержание дома. К последним, в частности, относятся взносы на капитальный ремонт, на которых могут сэкономить пожилые люди.

В Псковской области компенсация расходов на эти цели предоставляется:

одиноко проживающим неработающим собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%;

одиноко проживающим неработающим собственникам жилья старше 80 лет, а также семьям, состоящим только из пенсионеров или инвалидов I и (или) II групп, достигших 70 лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере 100%.

Сумма компенсации рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.

Напомним, с 1 июля размер взносов на капремонт подрос до 10,07 рублей на квадратный метр для домов без лифта, 11,51 - с лифтом.

Получить эту компенсацию, как и перечисленные выше, можно только при отсутствии задолженности или в случае принятии мер по её погашению.

Выплаты на твёрдое и голубое топливо

Отдельная мера поддержки предусмотрена для жителей частных домовладений и многоэтажек, где нет централизованного отопления. Это ежегодная выплата на приобретение твёрдого топлива.

Претендовать на неё могут не все, а только определённые категории граждан:

федеральные льготники - 3150 рублей;

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, - 2 тысячи 23 рубля;

малоимущие многодетные семьи — 1 тыс 400 рублей.

Те, кто решил отказаться от печного отопления в пользу газового, могут частично возместить затраты на подключение к сетям газораспределения. В Псковской области субсидия для некоторых участников программы догазификации составляет до 100 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на покупку отечественного оборудования у газораспределительной организации: котла, водонагревателя, плиты или варочной панели, счётчика, колонки или бойлера, системы контроля загазованности, а также на оплату работ внутри границ земельных участков. К последним относятся расходы на проектирование сети газопотребления, включая инженерно-геодезические изыскания, разработку проектной и прочей документации, на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, проведение контрольной опрессовки газопровода.

Право на получение субсидии имеют:

участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;

многодетные семьи, без учета доходов;

малоимущие граждане с доходами ниже величины прожиточного минимума;

некоторые другие категории граждан, полный список которых можно найти на сайте регионального комитета по социальной защите.

Где оформить?

Узнать о том, имеете ли вы право на льготы или субсидии проще всего на сайте «Госуслуг». В разделе «Льготы и пособия» потребуется заполнить анкету, отправить её на рассмотрение и дождаться ответа на почту и в личный кабинет. Также информацию о мерах поддержки можно получить в ближайшем МФЦ или в отделе соцзащиты.

Для оформления той или иной помощи потребуется собрать список подтверждающих право на её получение документов. К примеру, для получения субсидии в случае траты на коммуналку свыше 22% доходов нужно предоставить выписку из лицевого счета, справку о количестве зарегистрированных по месту жительства, подтвердить их личности и право на проживание. Также будут необходимы сведения о заработной плате, размере последних платежей и наличии (отсутствии) задолженности.

Общий список бумаг для оформления мер поддержки выглядит так:

паспорт;

документы, подтверждающие место жительства, и право на льготу: например, многодетным семьям при оформлении помощи потребуется доказать свой статус, инвалидам принести соответствующую справку о состоянии здоровья, ветеранам — удостоверение;

квитанции на оплату ЖКУ;

справка о составе семьи;

заявление.

В отдельных случаях могут потребоваться иные документы, о которых сообщат специалисты во время подачи или рассмотрения обращения.

Сократить затраты своими силами

Что делать, если ни один из вышеперечисленных способов экономии вам не подходит? Можно сократить затраты своими силами, не обращаясь к помощи государства. К примеру, сменить лампы накаливания на энергосберегающие, которые потребляют меньше электроэнергии и, соответственно, платить за неё придётся меньше.

Снизить суммы за газ и воду помогут счётчики. Самое важное после их установки — не забывать вовремя передавать показания в ресурсоснабжающую организацию. Как правило, это следует делать до конца каждого месяца. В противном случае начисления произведут по нормативу, либо среднемесячному потреблению за год, что может оказаться существенно дороже. Самым бережливым и при этом забывчивым можно установить «умный» счетчик, который будет передавать данные напрямую поставщику ресурсов без вашего участия.

Также стоит обратить внимание на условия площадки, через которую вы оплачиваете квитанции. Большинство платёжных агентов, в том числе банковские приложения, взимают комиссию. При этом на сайтах большинства коммунальных предприятий региона доступна беспроцентная оплата.

Кроме того, стоит задуматься о том, рационально ли вы расходуете ресурсы, не утекают ли вместе с ними ваши деньги. К примеру, если из крана постоянно капает вода, либо неисправен сливной бачок унитаза, в платёжной квитанции может добавиться лишний кубометр.

Во время отопительного сезона приходится платить не только за отопление, но и за обогреватель? Подумайте, откуда возникают теплопотери. Возможно, нужно заклеить деревянные окна или отрегулировать пластиковые.

Для тех, кто оплачивает коммунальные услуги по нормативам, есть другой полезный лайфхак — подавать заявления на перерасчёт в случае длительного отсутствия по месту жительства. К примеру, если вы уезжаете в продолжительную командировку или отпуск, есть возможность подать заявление на перерасчёт платы за некоторые услуги, в том числе свет и воду. При этом потребуется приложить документы, подтверждающие, что в квартире никто не жил более 5 дней.

Таким образом, сэкономить на оплате квитанций можно различными способами. Государство предоставляет поддержку тем, кто в ней нуждается, а если вы не можете на неё претендовать — просто подходите грамотно к потреблению. Тогда ваши расходы на платёжки могут существенно сократиться.

Ульяна Лаблюк