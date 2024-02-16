ЖКХ

Псковичам рассказали, как получить компенсацию взносов на капитальный ремонт

Воспользоваться компенсацией взносов на капитальный ремонт могут льготные категории граждан, определенные региональными и федеральными нормативно-правовыми актами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.

«Обращаем внимание на то, что льготы по оплате взносов на капитальный ремонт носят компенсационный характер. Это значит, что выставленная квитанция должна быть оплачена в полном объеме, далее получателю льготы будут возвращены денежные средства в установленном объеме», - уточнили в Фонде.

В соответствии со статьей 20.1 Закона Псковской области от 11 декабря 2013 № 1336-ОЗ компенсация предоставляется:

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 15%;

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере 100%;

собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере 100%.

Для получения компенсации собственникам необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области.