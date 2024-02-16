Псковичам рассказали, как получить компенсацию взносов на капитальный ремонт

Воспользоваться компенсацией взносов на капитальный ремонт могут льготные категории граждан, определенные региональными и федеральными нормативно-правовыми актами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.
«Обращаем внимание на то, что льготы по оплате взносов на капитальный ремонт носят компенсационный характер. Это значит, что выставленная квитанция должна быть оплачена в полном объеме, далее получателю льготы будут возвращены денежные средства в установленном объеме», - уточнили в Фонде.
В соответствии со статьей 20.1 Закона Псковской области от 11 декабря 2013 № 1336-ОЗ компенсация предоставляется:
Для получения компенсации собственникам необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области.