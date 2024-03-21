ЖКХ

Многодетная семья в Стругах Красных более месяца остается без водоснабжения

Больше месяца жители улицы Северограничной в Стругах Красных живут без водоснабжения. Вода в трубах исчезла 14 февраля. Единственным источником остается колонка на пересечении с улицей Победы.

Добраться до колонки могут далеко не все жители окрестных домов. Большая часть из них - пенсионеры, которым трудно преодолеть несколько сотен метров по гололеду или грязи, пишет ГТРК «Псков».

«Мы носим воду. У нас примерно 6-7 бутылок по 5 литров. Этого хватает, чтобы приготовить покушать и помыть посуду. И то иногда бывает, что мы сидим на полуфабрикатах, потому что нормально ничего не сварить. Не стираем, не моем. К подруге моей ездим, бывает, помыться. Ребенок младший у меня ходит в подготовительную группу в школу. Она по утрам переодевается, умывается. Ну руки, лицо, шею. Вот так вот, чтобы дома экономить воду», - поделилась местная жительница, многодетная мать Светлана Иванова.

В администрации района поясняют, что виной всему высокий износ сетей, которые были проложены еще в советское время. Вернуть водоснабжение дома смогут лишь после того, как в Стругах Красных будет устойчивая плюсовая температура.

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Как пояснил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в ответ на обращение Светланы Ивановой, центральное водоснабжение частного сектора на улице Северограничной в Стругах Красных не предусмотрено, воду предлагается брать из колонки.

«Существующая водопроводная сеть на улице Северограничной в Стругах Красных имеет большую степень изношенности, неоднократно ремонтируется и не рассчитана на большой объем подключений», - отметил Александр Волков.

Глава округа добавил, что грунт в траншее водопровода промерз в январе, в настоящее время нет технической возможности провести ремонтные работы на всей протяженности сети водопровода, установить место аварийного участка водопровода пока не смогли. При наступлении устойчивых положительных температур муниципальное предприятие «ЖКХ» проведет профилактические ремонтные работы.