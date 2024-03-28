Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Метражи» инвестиции в недвижимость
розыгрыш билетов в кино
Сергей Федосеев о работе в округе
автомир Geely Okavango
2024 вызовы и угрозы
ответы на все вопросы
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
Бортовой компьютер на тракторе
Господин Рейтингомер
Онлайн-викторина про Псковскую область
молодежь профсоюза
про опоздания на работу
Парковка в зеленой зоне
 
 
 
ещё ЖКХ 28.03.2024 17:160 «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах. ВИДЕО 29.03.2024 16:210 О правилах поведения вблизи энергообъектов напомнили псковичам 28.03.2024 21:142 Андрей Анисимов стал директором псковского Фонда капремонта 28.03.2024 17:160 «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах. ВИДЕО 28.03.2024 16:354 Принадлежащие собственникам дворы нельзя благоустраивать за бюджетные деньги - Сергей Грахов 28.03.2024 14:560 39 общественных территорий благоустроили в Псковской области в 2023 году
 
 
 
Самое популярное 22.03.2024 10:1319 Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки 22.03.2024 15:1714 Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ 27.03.2024 10:572 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области 25.03.2024 13:024 Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

О правилах поведения вблизи энергообъектов напомнили псковичам

29.03.2024 16:21|ПсковКомментариев: 0

О правилах поведения вблизи энергообъектов напоминает жителям региона Псковский филиал «Россети Северо-Запад».

Фото: Псковский филиал «Россети Северо-Запад»

«Линии электропередачи и другие энергообъекты - источник повышенной опасности. Все привыкли к электричеству настолько, что нередко забывают об угрозе, которую оно в себе таит. Электричество не имеет запаха, цвета или вкуса, поэтому невозможно заранее распознать опасность неисправного электроприбора или оборванного провода на улице. Кроме того, травму от электрического разряда можно получить, даже не касаясь проводов, а лишь приблизившись к ним менее чем на 1,5 метра.  Поражение током чревато тяжелыми последствиями, вплоть до реанимации и летального исхода», - отметили в компании.

Чтобы избежать беды, нужно соблюдать правила электробезопасности – как дома, так и на улице.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращается в первую очередь к родителям с убедительной просьбой: повторить с детьми простые правила электробезопасности:

- Нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Опасно не только касаться провода, но и подходить к нему ближе, чем на 8 метров;

- Нельзя залезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

- Нельзя набрасывать проволоку, веревки и другие предметы на линии электропередачи;

- Нельзя играть возле линий электропередачи, запускать рядом с линиями модели летательных аппаратов;

- Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Запрещено забираться за ограждения и барьеры, открывать двери трансформаторных подстанций, касаться электрооборудования и приближаться к нему. Даже на расстоянии от токоведущих элементов оборудования есть риск получить смертельную травму, попав под высокое напряжение;

«Запомните: все энергообъекты обозначены специальным знаком - желтым треугольником с черной молнией. Этот знак предупреждает об угрозе поражения электротоком. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, нельзя приближаться к любым объектам, где есть такой знак!» - подчеркнули в компании.

В помощь детям, родителям и педагогам на сайте «Россети Северо-Запад» размещён специализированный портал «Подружись с электричеством». Он содержит материалы, адаптированные для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, тематические игры и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.

Также Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что при обнаружении обрывов линий электропередачи, поврежденного электрооборудования необходимо, по возможности, организовать охрану места расположения неисправного энергообъекта, не допускать к нему людей и немедленно сообщить о случившемся на единый номер 8-800-220-0-220.

Теги: #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 274 человека
29.03.2024, 17:230 В каком году был зафиксирован самый холодный конец марта в Псковской области, рассказала синоптик 29.03.2024, 17:090 Нетрезвый водитель автомобиля Dodge съехал в кювет в Пушкиногорском районе 29.03.2024, 17:000 Мастер-классы по воркауту провели для учащихся двух школ Пскова 29.03.2024, 16:510 Работник Центра спортивной подготовки Псковской области умер в командировке
29.03.2024, 16:400 Картина «Две» Кузьмы Петрова-Водкина вернулась в Псков 29.03.2024, 16:300 Победителей соревнований по шахматам «Белая ладья» определили в Пскове 29.03.2024, 16:290 Николай Козловский: Молодёжь достаточно активно переезжает в Великие Луки 29.03.2024, 16:230 Более 10 млн почтовых отправлений совершили жители Псковской области в прошлом году
29.03.2024, 16:210 О правилах поведения вблизи энергообъектов напомнили псковичам 29.03.2024, 16:050 Какие цветы дольше всего стоят в вазе, рассказали псковичам 29.03.2024, 16:030 «Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии. ВИДЕО 29.03.2024, 15:510 Полицейский отчет, платные парковки и почетные грамоты псковским работникам культуры
29.03.2024, 15:490 Дефицит осадков ожидается в Псковской области в апреле 29.03.2024, 15:480 Гость печерянина получил удары ножом в шею и сумел сбежать 29.03.2024, 15:450 Штат сотрудников Почты России в Псковской области укомплектован почти на 95% - Ольга Беляцкая 29.03.2024, 15:370 Единый день оказания бесплатной юрпомощи провела региональная общественная приёмная «Единой России»
29.03.2024, 15:290 Вернутся ли ночные заморозки в Псковскую область, рассказала Тала Нещадимова 29.03.2024, 15:190 «Хайпожоры»: Эхо теракта. ВИДЕО 29.03.2024, 15:130 Запрет выхода на водоемы на моторных лодках введут в Псковской области с 15 апреля 29.03.2024, 15:060 Мощная волна потепления придет в Псковскую область через два дня
29.03.2024, 15:020 Один человек пострадал в результате съезда с дороги большегруза в Пустошкинском районе 29.03.2024, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах работы Псковского отделения «Почты России» 29.03.2024, 14:590 Два легковых автомобиля и микроавтобус попали в ДТП в центре Пскова 29.03.2024, 14:570 Место встречи: Петропавловское кладбище
29.03.2024, 14:570 Tele2 укрепила позиции в В2В-сегменте СЗФО: база корпоративных клиентов выросла на 18% 29.03.2024, 14:560 Противотанковые ежи заметили на берегу озера в Гдовском районе 29.03.2024, 14:270 Ярлыки с проблемы домашнего насилия снимут в новом сериале KION 29.03.2024, 14:210 Кастинг фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2024» состоится 31 марта
29.03.2024, 14:120 В Печорах водитель автомобиля сбил девочку 29.03.2024, 14:040 «Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа». ВИДЕО 29.03.2024, 13:530 «Неконцерт» Детской филармонии пройдет в Пскове 29.03.2024, 13:490 Совместные проекты до 2026 года наметили руководители «Михайловского» и ряда учреждений Белоруссии
29.03.2024, 13:390 Строительство домов для переселения граждан в Новосокольниках замедлилось из-за санкций 29.03.2024, 13:290 «Зверьё моё»: Помощь животным в Острове 29.03.2024, 13:270 Пользователи Telegram из РФ смогут ограничивать входящие сообщения 29.03.2024, 13:140 Связь под водой на Нижегородской ГЭС обеспечил МегаФон
29.03.2024, 13:130 Себя показать и Пушкина посмотреть: региональный этап всероссийского фестиваля прошёл в «Михайловском» 29.03.2024, 13:120 Псковский музей-заповедник вошел в топ-20 российских музеев за 2023 год по версии «Медиалогии» 29.03.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии 29.03.2024, 12:590 Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове 
29.03.2024, 12:570 Робот с российским паспортом: решение контакт-центра «Ростелекома» вошло в реестр отечественного ПО 29.03.2024, 12:510 Итогам работы Псковского отделения «Почты России» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН 29.03.2024, 12:470 Четырех человек спасли полицейские при пожаре в Пскове. ВИДЕО 29.03.2024, 12:370 Приставы арестовали в Великих Луках 26 автомобилей должников
29.03.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» 29.03.2024, 12:290 Водитель погиб в ДТП на трассе под Островом 29.03.2024, 12:250 «Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии 29.03.2024, 12:240 У дачи
29.03.2024, 12:230 Временное прекращение движения транспорта по улице Крупской в Пскове продлили до 5 апреля 29.03.2024, 12:190 Минпросвещения разработало рекомендации по поведению в случае призывов детей к терактам 29.03.2024, 12:130 Новый пост скорой медицинской помощи начали строить в Локне 29.03.2024, 12:110 Расписание движения поездов меняется на участке Петербург – Оредеж – Дно
29.03.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Эхо теракта 29.03.2024, 12:030 Европа переживает предвоенную эпоху, заявил премьер Польши 29.03.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 марта 29.03.2024, 11:490 Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу
29.03.2024, 11:380 Какие долги переходят по наследству и можно ли от них отказаться, объяснил юрист 29.03.2024, 11:271 Платные парковки в центре Пскова предложил организовать Дмитрий Барабанов  29.03.2024, 11:190 «Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина. ВИДЕО 29.03.2024, 11:110 «Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа»
29.03.2024, 11:090 Полицейские принимают активное участие в охране общественных объектов и школ - Сергей Сурин 29.03.2024, 10:540 Два автомобиля не разъехались на Октябрьском проспекте в Пскове 29.03.2024, 10:520 «Хайпожоры»: Эхо теракта 29.03.2024, 10:450 Блогер ПЛН получил звание «Золотое перо российской журналистики»
29.03.2024, 10:420 Больше 200 водителей в Пскове оштрафовали с начала года за проезд на запрещающий сигнал светофора 29.03.2024, 10:360 Уровень бытовой преступности в Пскове упал на 15% 29.03.2024, 10:190 В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий 29.03.2024, 10:050 Лучше и комфортнее: депутат Великолукской гордумы Сергей Федосеев — о работе на округе
29.03.2024, 10:040 Почти 15 гектаров земли выгорело в Псковской области 29.03.2024, 10:000 30 лет «Следу Пантеры»: Анна Шуняева об итогах работы поисковой организации 29.03.2024, 09:510 Квартира горела в Невеле 29.03.2024, 09:400 В каком возрасте нужно говорить с детьми о терроризме, объяснила психолог
29.03.2024, 09:300 О вкладе в улучшение экологии рассказали на псковском заводе по переработке мусора 29.03.2024, 09:150 Ощущение своей ценности сильнее всего влияет на эффективность псковичей в работе – опрос 29.03.2024, 09:001 Провести ремонт двух железнодорожных переездов в псковских деревнях обязал суд 29.03.2024, 08:400 Пластиковые бонусные карты в России могут исчезнуть из оборота
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru