ЖКХ

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области составила 97%

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области составила 97,32% за период с января по март текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

За весь период действия региональной программы капитального ремонта, с марта 2015 года по март 2024 года, собираемость взносов по региону находится на уровне 87,55%.

Региональный оператор призывает жителей Псковской области своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт, так как финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта. Соответственно, платежная дисциплина собственников напрямую влияет на объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на цели реализации программы.