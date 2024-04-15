ЖКХ

Бумаге вышел срок

Избавить россиян от макулатуры в почтовых ящиках – с такой инициативой выступили в Госдуме. Главный аргумент – собственники согласия на такую рассылку не давали. Почему в реальной жизни трудно будет защитить чистоту ящиков, и как сейчас псковичи организовали собственную борьбу с бумажным спамом, выяснила Псковская Лента Новостей.

«Это просто мусор»

Обсуждаемый запрет касается рекламных листовок. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева выступила с заявлением о необходимости ввести табу на распространение через почтовые ящики коммерческой информации. По ее мнению, под запретом должны оказаться, как рекламные листовки в чистом виде, так и в составе платежек за услуги ЖКХ.

«Разрешение на предоставление такой информации должны давать собственники, - уверена депутат. - Я нисколько не сомневаюсь в том, что в почтовые ящики должно попадать только то, что согласовано с собственниками и с общим собранием».

Пока что устроители рекламных кампаний, действительно, засыпают ящики непрошенной информацией. Раздражение собственников, вынимающих ненужную бумагу из своих ящиков, порой приводит к грязи в подъездах. Взбешенные жильцы иногда облегчают ношу в своих руках прямо там же, где ее получили, то есть бросают макулатуру на пол у ящиков. Пока не изобретен способ борьбы с разносчиками рекламы и с нечистоплотными соседями, наиболее передовые управляющие компании ставят в подъездах специальные емкости для такого рода мусора. В частности, они установлены в домах на новых улицах Пскова в Родине.

«Проектами застройки предусмотрены только почтовые ящики. Поэтому, когда сдают очередные дома, через некоторое время мы ставим в них специальные емкости, - рассказывает Андрей Тарасов, директор управляющей компании «ПсковЖилСервис». - Делаем их из металлической сетки, это пожаробезопасно и эстетично. Жильцы с охотой пользуются, благодаря нашим коробам гораздо чище, потому что рекламы носят много, но для большинства это просто мусор».

Коммунальщик сомневается, что в случае введения запрета на разнос рекламы, он начнет работать так, как задуман.

«Закон придумать несложно, сложно его потом реализовать, - уверен Андрей Тарасов. - Правила благоустройства, вон, какие красивые, но до сих пор за брошенный окурок никого в городе не наказали. У нас нельзя на домах рисовать, нельзя размещать рекламу на фасадах без согласия собственников - а что в реальности? Инициатива полезная, но это опять нагрузка на полицию, а штрафы небольшие и общественной опасности, практически, нет. Такие вещи сложно реализуемы».

Тонкое место он видит и в доказывании связи между листовкой и рекламируемым в ней бизнесом. Во-первых, разносит листовки сторонний подрядчик, зачастую, конечным исполнителем является какой-нибудь школьник, который вообще никак не оформлен. Во-вторых, нельзя списывать со счетов происки конкурентов, которые ради наказания чужой фирмы могут изготовить партию фальшивых листовок.

«Конечно, такого не будет»

Точку зрения директора управляйки подтверждает ведущая программы «PRO-ПРАВО» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) Анна Здановская, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России.

«Инициатива хорошая, мне она нравится, действительно, от граждан много жалоб. Но воплотить ее на практике, мне кажется, невозможно», - считает юрист.

Она делает акцент на том, что, в случае принятия закона нужно будет определить ответственную структуру, контролирующую его соблюдение.

«Для привлечения к ответственности нужно за руку взять, чтобы отследить связь между появлением рекламы в ящике и тем, кто ее туда положил. Пока я не вижу, как это возможно. У каждого ящика будет кто-то стоять? Конечно, такого не будет. Каким образом это можно будет отслеживать? Поэтому я считаю, что этот закон вообще не исполним», - констатирует Анна Здановская.

Пока что получается так: вектор законодательной мысли верный, направлен в сторону пользы - листовки в ящиках допекли большинство жильцов, реклама и так льется из всех щелей, так тут еще и в собственном доме от нее не укрыться. При том, что ящики являются собственностью жильцов и на использование этой собственности они согласия не давали. Но встает вопрос с поимкой распространителей. Дело это муторное, с ничтожным выхлопом, наверняка, штраф для физлица установят от одной до пяти тысяч рублей, а доказать его связь с заказавшим рекламу коммерсантом будет нереально - после введения запрета распространители листовок вместе с гонораром получат инструкцию отпираться до последнего. Разве что с платежек за услуги ЖКХ удастся рекламу убрать. В целом, наиболее действенный способ борьбы с рекламой из почтовых ящиков - установка рядом с ними мусорных коробов. Удивляет, что при всех этих вводных заказчики все еще тратят деньги на дизайн листовок, их печать, разноску, фактически, работая на мусорку. Но свои деньги каждый тратит, как хочет - даже таким глупым способом.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова