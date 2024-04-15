Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Открытие Гельдтовой бани
топ заведений для выпускников
новый туристический маршрут
Господин Рейтингомер
ФКГС поселок Панино
места для выпускного
ответы на все вопросы
Сергей Федосеев о работе в округе
тендер от ПЭМЗ
услуги в цифре
Онлайн-викторина про Псковскую область
уютный город своими руками
поездки с выгодой
Кабельный потенциал
Задачи ТОС
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё ЖКХ 15.04.2024 10:442 Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги 19.04.2024 12:540 Бумаге вышел срок 19.04.2024 12:440 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности 19.04.2024 12:350 Начинается видеотрансляция нового проекта «ПЛН FM» «Управдом» 19.04.2024 11:230 Управляющая компания «Новый квартал» обследовала вентиляцию в трёх домах Пскова и Печор 18.04.2024 18:080 В строительстве очистных сооружений в Порхове задействованы 20 человек
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 13.04.2024 11:598 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 12.04.2024 09:003 Поворот налево засекречен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Бумаге вышел срок

19.04.2024 12:54|ПсковКомментариев: 0

Избавить россиян от макулатуры в почтовых ящиках – с такой инициативой выступили в Госдуме. Главный аргумент – собственники согласия на такую рассылку не давали. Почему в реальной жизни трудно будет защитить чистоту ящиков, и как сейчас псковичи организовали собственную борьбу с бумажным спамом, выяснила Псковская Лента Новостей.

 

«Это просто мусор»

Обсуждаемый запрет касается рекламных листовок. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева выступила с заявлением о необходимости ввести табу на распространение через почтовые ящики коммерческой информации. По ее мнению, под запретом должны оказаться, как рекламные листовки в чистом виде, так и в составе платежек за услуги ЖКХ.

«Разрешение на предоставление такой информации должны давать собственники, - уверена депутат. - Я нисколько не сомневаюсь в том, что в почтовые ящики должно попадать только то, что согласовано с собственниками и с общим собранием».

Пока что устроители рекламных кампаний, действительно, засыпают ящики непрошенной информацией. Раздражение собственников, вынимающих ненужную бумагу из своих ящиков, порой приводит к грязи в подъездах. Взбешенные жильцы иногда облегчают ношу в своих руках прямо там же, где ее получили, то есть бросают макулатуру на пол у ящиков. Пока не изобретен способ борьбы с разносчиками рекламы и с нечистоплотными соседями, наиболее передовые управляющие компании ставят в подъездах специальные емкости для такого рода мусора. В частности, они установлены в домах на новых улицах Пскова в Родине.

«Проектами застройки предусмотрены только почтовые ящики. Поэтому, когда сдают очередные дома, через некоторое время мы ставим в них специальные емкости, - рассказывает Андрей Тарасов, директор управляющей компании «ПсковЖилСервис». - Делаем их из металлической сетки, это пожаробезопасно и эстетично. Жильцы с охотой пользуются, благодаря нашим коробам гораздо чище, потому что рекламы носят много, но для большинства это просто мусор».

Коммунальщик сомневается, что в случае введения запрета на разнос рекламы, он начнет работать так, как задуман.

«Закон придумать несложно, сложно его потом реализовать, - уверен Андрей Тарасов. - Правила благоустройства, вон, какие красивые, но до сих пор за брошенный окурок никого в городе не наказали. У нас нельзя на домах рисовать, нельзя размещать рекламу на фасадах без согласия собственников - а что в реальности? Инициатива полезная, но это опять нагрузка на полицию, а штрафы небольшие и общественной опасности, практически, нет. Такие вещи сложно реализуемы».

Тонкое место он видит и в доказывании связи между листовкой и рекламируемым в ней бизнесом. Во-первых, разносит листовки сторонний подрядчик, зачастую, конечным исполнителем является какой-нибудь школьник, который вообще никак не оформлен. Во-вторых, нельзя списывать со счетов происки конкурентов, которые ради наказания чужой фирмы могут изготовить партию фальшивых листовок.

«Конечно, такого не будет»

Точку зрения директора управляйки подтверждает ведущая программы «PRO-ПРАВО» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) Анна Здановская, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России.

«Инициатива хорошая, мне она нравится, действительно, от граждан много жалоб. Но воплотить ее на практике, мне кажется, невозможно», - считает юрист.

Она делает акцент на том, что, в случае принятия закона нужно будет определить ответственную структуру, контролирующую его соблюдение.

«Для привлечения к ответственности нужно за руку взять, чтобы отследить связь между появлением рекламы в ящике и тем, кто ее туда положил. Пока я не вижу, как это возможно. У каждого ящика будет кто-то стоять? Конечно, такого не будет. Каким образом это можно будет отслеживать? Поэтому я считаю, что этот закон вообще не исполним», - констатирует Анна Здановская.

Пока что получается так: вектор законодательной мысли верный, направлен в сторону пользы - листовки в ящиках допекли большинство жильцов, реклама и так льется из всех щелей, так тут еще и в собственном доме от нее не укрыться. При том, что ящики являются собственностью жильцов и на использование этой собственности они согласия не давали. Но встает вопрос с поимкой распространителей. Дело это муторное, с ничтожным выхлопом, наверняка, штраф для физлица установят от одной до пяти тысяч рублей, а доказать его связь с заказавшим рекламу коммерсантом будет нереально - после введения запрета распространители листовок вместе с гонораром получат инструкцию отпираться до последнего. Разве что с платежек за услуги ЖКХ удастся рекламу убрать. В целом, наиболее действенный способ борьбы с рекламой из почтовых ящиков - установка рядом с ними мусорных коробов. Удивляет, что при всех этих вводных заказчики все еще тратят деньги на дизайн листовок, их печать, разноску, фактически, работая на мусорку. Но свои деньги каждый тратит, как хочет - даже таким глупым способом.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 243 человека
19.04.2024, 13:590 Жилой дом и Mitsubishi сгорели в бежаницкой деревне Симаниха  19.04.2024, 13:490 Псковская область представляет туристский потенциал региона на выставке в Минске 19.04.2024, 13:400 Жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны вспоминают 19 апреля 19.04.2024, 13:320 Оборудование великолукского завода «ЗЭТО» используют на газопроводе «Сила Сибири»
19.04.2024, 13:290 Псков претендует на звание культурной столицы России 19.04.2024, 13:190 Открыт прием заявок на фестиваль живой музыки «Добрый рок-2025» 19.04.2024, 13:090 «Новые люди» и «Партия роста» объединились 19.04.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Неужели заря»
19.04.2024, 12:540 Бумаге вышел срок 19.04.2024, 12:490 Выставка «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» открылась в Пскове 19.04.2024, 12:440 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности 19.04.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция нового проекта «ПЛН FM» «Управдом»
19.04.2024, 12:270 СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО «День воинской славы России: Ледовое побоище» 19.04.2024, 12:210 Прямая трансляция апрельского снегопада в Михайловском доступна на сайте музея-заповедника 19.04.2024, 12:171 Исполнился 81 год со дня основания подразделений контрразведки «Смерш» 19.04.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн
19.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 апреля 19.04.2024, 11:590 МЧС предупреждает о снегопаде в северо-восточной части Псковской области 19.04.2024, 11:470 Гдовичка ударила ножом мужа в живот и получила условный срок 19.04.2024, 11:390 «Квартирник»: Группа «Неужели заря» о чувственности в музыке, дружбе и неминуемом распаде коллектива
19.04.2024, 11:370 Региональные уполномоченные рассказали Александру Котову об особенностях обращений 2023 года 19.04.2024, 11:230 Управляющая компания «Новый квартал» обследовала вентиляцию в трёх домах Пскова и Печор 19.04.2024, 11:110 Расписание поезда из Дно в Новосокольники изменится 26 апреля 19.04.2024, 10:570 Новый проект «Управдом» стартует на волнах «ПЛН FM»
19.04.2024, 10:501 Елена Тимашова о задачах территориального общественного самоуправления 19.04.2024, 10:400 Великолукские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя 19.04.2024, 10:310 «Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн 19.04.2024, 10:230 Lada и Audi столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове
19.04.2024, 10:162 Владимир Мединский: Псковская область богата любителями истории, люди – золото 19.04.2024, 10:000 Треть жителей СЗФО согласны снизить свои требования к зарплате, если им очень понравится работодатель 19.04.2024, 09:500 Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту 19.04.2024, 09:400 Движение по участку улицы Кузнецкой закроют в Пскове из-за соревнований
19.04.2024, 09:300 Совет Торгово-промышленной палаты РФ провел выездное заседание в Великих Луках 19.04.2024, 09:151 Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке 19.04.2024, 09:000 В Госдуме предлагают освободить управдомов от пенсионных взносов 19.04.2024, 08:402 В России выросло число приговоров коррупционерам 
19.04.2024, 08:200 Магазин возобновил работу в островской деревне Шики 19.04.2024, 08:001 Отели и гостиницы в России обяжут создавать условия для инвалидов 19.04.2024, 07:401 Пенсионерка погибла при пожаре в Пскове 19.04.2024, 07:200 Улицу Юбилейную в Пскове открыли для движения транспорта
19.04.2024, 07:000 В России разработали робота-поводыря с ChatGPT 18.04.2024, 22:301 Глава Палкинского района приняла участие во встрече женщин-глав муниципалитетов с Валентиной Матвиенко 18.04.2024, 22:150 Более 40 памятников архитектуры Псковской области вошли в каталог «Готики в России» 18.04.2024, 22:131 СОБЫТИЕ: Торжественные церемонии в День воинской славы России в Самолве и на горе Соколихе
18.04.2024, 22:000 Семья псковских курсантов сдала кровь в преддверии Дня донора 18.04.2024, 21:460 Святые встречи митрофорного протоиерея Олега Тэора станут темой лекции в Пскове 18.04.2024, 21:401 Головной убор русских замужних женщин покажут в Псковском музее 18.04.2024, 21:200 Псковскую молодежь приглашают отправиться в Будутину весь
18.04.2024, 21:101 Светлана Мельникова выступила на заседании «Россия – Китай: музыка, которая объединяет» 18.04.2024, 21:001 Дмитрий Белюков: РВИО в Великих Луках возьмет в работу рекомендации Владимира Мединского  18.04.2024, 21:000 Благоустройство общественной территории начали в псковской деревне Соловьи 18.04.2024, 20:460 Субботник провели в аллее памяти десантников шестой роты в Великих Луках
18.04.2024, 20:330 «Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах. ВИДЕО 18.04.2024, 20:280 Невского причислили к лику святых за защиту православной веры — иерей Максим Васильев 18.04.2024, 20:180 Сильный снег и дождь ожидаются в юго-восточных районах Псковской области 18.04.2024, 20:050 Роль искусственного интеллекта в медицине и науке оценил эксперт
18.04.2024, 20:000 Конкурс исполнителей на народных инструментах состоится в Пскове  18.04.2024, 19:450 Готовность к действиям при пожаре проверили псковские росгвардейцы 18.04.2024, 19:400 Виртуальную выставку почтовых марок организовала преподаватель псковского колледжа искусств 18.04.2024, 19:200 Почти 1,5 тонны картофеля из Псковской области отправили в субъекты России
18.04.2024, 19:080 Итоги работы регионального отделения РВИО подвел Александр Борисов 18.04.2024, 19:010 Елена Тимашова о продвижении ТОС: Моя главная задача — не подвести  18.04.2024, 18:520 Митинг на горе Соколихе в День воинской славы. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.04.2024, 18:480 Имя партизанки Анастасии Дроздовой планируют увековечить в Великих Луках
18.04.2024, 18:430 Псковские ТОСы привлекают простотой — Елена Тимашова 18.04.2024, 18:400 Контрабандные сигареты на миллион рублей нашли в поезде себежские таможенники 18.04.2024, 18:280 Яндекс 360 запускает новые тарифы для бизнеса 18.04.2024, 18:230 Владимир Мединский: Псковскому отделению РВИО повезло с руководителем и активом
18.04.2024, 18:080 В строительстве очистных сооружений в Порхове задействованы 20 человек 18.04.2024, 18:000 Владимир Мединский посетил памятник Невскому в Самолве. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.04.2024, 17:570 Псковича наказали за склонение ребенка к употреблению наркотиков и содержание притона 18.04.2024, 17:526 Ложное упрощение
18.04.2024, 17:410 О вооружении воинов в 1242 году рассказал псковский историк 18.04.2024, 17:310 Восемь метров канализационной трубы меняют на Рижском проспекте в Пскове 18.04.2024, 17:250 За три года на восстановление псковских памятников направили почти три млрд рублей  18.04.2024, 17:160 Ремонт воинского захоронения в куньинской деревне Пухново завершат к 1 сентября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru