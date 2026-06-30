С начала года псковские газовики проверили оборудование в 68 тысячах квартир и домов

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения. С начала года мероприятиями охвачены почти 56 000 квартир и 12 000 индивидуальных жилых домов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключены 18 единиц газоиспользующего оборудования, что в два раза меньше показателей этого периода прошлого года.
Ключевая задача газовиков – обеспечить безопасность и надежное газоснабжение потребителей. Регулярное и своевременное ТО ВДГО/ВКГО позволяет выявлять и устранять потенциальные неисправности до возникновения аварийных ситуаций, поддерживать оборудование в работоспособном техническом состоянии и обеспечивать его надежную работу, повышать уровень безопасности жителей и сохранности имущества.
В ходе проведения комплекса работ по техническому обслуживанию специалисты «Газпром газораспределение Псков» выполнят осмотр газового оборудования и трубопроводов, проверку герметичности соединений и запорной арматуры, контроль работоспособности автоматики безопасности, регулировку процессов горения и очистку горелок, а также дадут инструктаж по правилам безопасного пользования газом.
Минимальный перечень работ утвержден постановлением правительства РФ от 14.05.2013 N 410, а время выполнение ТО зависит от установленного оборудования.
В компании напомнили о необходимости заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования, а также обеспечения допуска слесаря для проведения регламентных работ.
В случае появления сомнений или необходимости согласования удобной даты и времени визита специалиста абоненты могут обратиться по телефонам: в Пскове (8112) 79-01-40. в Великих Луках (81153) 68-113.