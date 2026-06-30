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С начала года псковские газовики проверили оборудование в 68 тысячах квартир и домов

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Специалисты «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения. С начала года мероприятиями охвачены почти 56 000 квартир и 12 000 индивидуальных жилых домов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключены 18 единиц газоиспользующего оборудования, что в два раза меньше показателей этого периода прошлого года.

Ключевая задача газовиков – обеспечить безопасность и надежное газоснабжение потребителей. Регулярное и своевременное ТО ВДГО/ВКГО позволяет выявлять и устранять потенциальные неисправности до возникновения аварийных ситуаций, поддерживать оборудование в работоспособном техническом состоянии и обеспечивать его надежную работу, повышать уровень безопасности жителей и сохранности имущества.

В ходе проведения комплекса работ по техническому обслуживанию специалисты «Газпром газораспределение Псков» выполнят осмотр газового оборудования и трубопроводов, проверку герметичности соединений и запорной арматуры, контроль работоспособности автоматики безопасности, регулировку процессов горения и очистку горелок, а также дадут инструктаж по правилам безопасного пользования газом. 

Минимальный перечень работ утвержден постановлением правительства РФ от 14.05.2013 N 410, а время выполнение ТО зависит от установленного оборудования.

В компании напомнили о необходимости заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования, а также обеспечения допуска слесаря для проведения регламентных работ.

«На первом месте при использовании газа в быту стоит безопасность. Не только своя, но и всех жителей многоквартирных домов. Мы соблюдаем четкий график и регулярность обслуживания для обеспечения безопасного использования газа в быту. При возникновении сомнений и подозрений на мошеннические схемы можно обратиться в Службу внутридомового газового оборудования и уточнить информацию о графике проведении работ в определенном доме», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.

В случае появления сомнений или необходимости согласования удобной даты и времени визита специалиста абоненты могут обратиться по телефонам: в Пскове (8112) 79-01-40. в Великих Луках (81153) 68-113.

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