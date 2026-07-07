Вывоз мусора организовали на улице Звенигородской в Великих Луках

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки организовало вывоз мусора из частного сектора на улице Звенигородской, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

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«В связи с многочисленными обращениями жителей частного сектора, проживающих по адресу: город Великие Луки, ул. Звенигородская, по вопросу оказания услуги по обращению с ТКО по данному адресу», - сообщили в администрации.

С 7 июля вывоз отходов по данной улице будет осуществляться по графику — первый и третий вторник месяца.