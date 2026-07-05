Плановые отключения электричества пройдут в Островском округе в течение следующей недели

Плановые отключения электроэнергии пройдут в нескольких населённых пунктах Островского муниципального округа на следующей неделе, сообщили в пресс‑службе администрации округа.

Отключения пройдут:

6 июля с 9:00 до 16:00 - деревня Трошихино;

7 июля с 9:00 до 16:00 - деревня Шики;

9 июля с 9:00 до 16:00 - село Воронцово;

10 июля с 9:00 до 17:00 - улица Урицкого, улица 1 Мая, улица Комсомольская.

«Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения», - отметили в администрации.

Жители также могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220.