Плановые отключения электричества пройдут в Островском округе в течение следующей недели

Плановые отключения электроэнергии пройдут в нескольких населённых пунктах Островского муниципального округа на следующей неделе, сообщили в пресс‑службе администрации округа.
Отключения пройдут:
- 6 июля с 9:00 до 16:00 - деревня Трошихино;
- 7 июля с 9:00 до 16:00 - деревня Шики;
- 9 июля с 9:00 до 16:00 - село Воронцово;
- 10 июля с 9:00 до 17:00 - улица Урицкого, улица 1 Мая, улица Комсомольская.
«Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения», - отметили в администрации.
Жители также могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220.