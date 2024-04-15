ЖКХ

Посмотреть отчеты «управляек» можно на «Госуслугах» – директор «Нового квартала»

Посмотреть отчеты управляющих компаний можно при помощи сервиса «Госуслуг». Об этом руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В "Госуслугах" также есть возможность подать жалобы на управляющую компанию. Более того, каждый зарегистрированный пользователь может посмотреть отчеты по своим домам. Я не берусь судить, насколько они отражают реальность, об этом могут судить сами жильцы», – сказал Антон Васильев.

Он уточнил, что жители могут посмотреть, действительно ли управляющая компания сделала то, что включила в свой годовой отчет. Подобные расхождения необходимо фиксировать, подчеркнул руководитель управляющей компании.