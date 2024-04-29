ЖКХ

Отопление в Псковском районе начнут отключать с 3 мая

Подача теплоносителей в жилые дома и социальные объекты в Псковском районе завершится с 3 по 6 мая. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

«В связи со стабилизацией среднесуточной температуры наружного воздуха более +8° с 3 по 6 мая будет прекращена поставка тепловой энергии на объектах социально-культурного назначения, в школах и дошкольных учреждениях, жилых домах, учреждениях здравоохранения», - рассказала Наталья Федорова.

Глава района уточнила, что снабжение горячей водой будет осуществляться в прежнем режиме.