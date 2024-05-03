ЖКХ

Псковичей приглашают принять участие в опросе об отключении отопления в городе

Отключать отопление или пока оставить - актуальный и важный вопрос для всех жителей Пскова. Принять участие в опросе глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы города, с одной стороны, отключение отопления позволит сэкономить на коммунальных платежах. С другой, жители могут испытывать дискомфорт от резкого изменения температуры в помещении, особенно если они живут в домах с плохой теплоизоляцией или имеют старые окна и двери.

«Предлагаю вам принять участие в опросе, который поможет принять окончательное решение с учетом прогноза на следующую неделю», – призвал глава города.

Принять участие в опросе можно по ссылке.