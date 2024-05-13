ЖКХ

Отопительный сезон завершили в Пскове

Отопительный сезон завершили в Пскове сегодня, 13 мая. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«С 8 утра началось прекращение подачи тепла. Прогретые дома и устойчивые плюсовые температуры, которые обещают нам синоптики, позволят комфортно перейти на летний режим. К слову, погода на прошедшей неделе показала, что продлили отопительный сезон не зря. И по временным рамкам этот год не сильно отличается от двух предыдущих: в 2022 отопление отключили 16 мая, а в 2023 - 10 мая», - отметил он.

Напомним, отопительный сезон планировали завершить 6 мая, но из-за непогоды его продлили еще на неделю - до 13 мая.