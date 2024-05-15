ЖКХ

Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Опочицы

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительные сети общей протяженностью 4,9 км и установили пункт редуцирования газа для подключения 59 домовладений в деревне Опочицы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Работы выполнены в рамках догазификации. С жителями деревни заключены 40 договоров, первые домовладения подключены к сетевому газу.

«В рамках комплексных договоров мы также выполняем работы в границах участков и готовим домовладения к приему газа. Это значительно сокращает сроки подключения. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.