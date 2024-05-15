ЖКХ

Соглашение по вывозу ТКО с острова Залита достигнуто между тремя перевозчиками

Встречу сотрудников районной администрации, директора МУП «Колхоз имени "Залита"» с представителями туристических фирм и частными перевозчиками провели на территории муниципального причала деревни Толбица. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Основные вопросы:

О совместном вывозе ТКО.

Благоустройство причальной зоны.

Осмотр потенциального земельного участка для организации парковки для туристических автобусов.

Обустройство санузла на острове Залита.

Проведение обследования дороги от муниципального причала до остановочного павильона маршрутного автобуса.

По итогам встречи по обустройству контейнерной площадки и вывозу мусора достигнуто соглашение между тремя перевозчиками.

Кроме того, на районной комиссии по безопасности дорожного движения необходимо будет рассмотреть вопрос по установке знаков на подъезде к причалу, определить официальные парковочные места.

«Ряд вопросов приняты в работу, мы вернемся к ним на следующих встречах. Отмечу важный момент, который является показательным: все участники встречи показывают свою заинтересованность в решении озвученных вопросов, готовы брать на себя определенные обязательства и совместно улучшать инфраструктуру», – рассказала Наталья Федорова.