Соглашение по вывозу ТКО с острова Залита достигнуто между тремя перевозчиками

Встречу сотрудников районной администрации, директора МУП «Колхоз имени "Залита"» с представителями туристических фирм и частными перевозчиками провели на территории муниципального причала деревни Толбица. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Основные вопросы:
По итогам встречи по обустройству контейнерной площадки и вывозу мусора достигнуто соглашение между тремя перевозчиками.
Кроме того, на районной комиссии по безопасности дорожного движения необходимо будет рассмотреть вопрос по установке знаков на подъезде к причалу, определить официальные парковочные места.
«Ряд вопросов приняты в работу, мы вернемся к ним на следующих встречах. Отмечу важный момент, который является показательным: все участники встречи показывают свою заинтересованность в решении озвученных вопросов, готовы брать на себя определенные обязательства и совместно улучшать инфраструктуру», – рассказала Наталья Федорова.