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Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу

Мусоросортировочный комплекс «Спецтранском» в Псковской области полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Об этом заявил директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Да, с 13 мая прекратил работу. Это связано с годовой задолженностью регионального оператора "Экопром". С мая прошлого года эта задолженность составляет более 60 млн рублей. У нас налоговая инспекция заблокировала расчетный счет. Задолженность по налогам, задолженность по заработной плате, электроэнергия, запчасти, топливо... С 13 числа после неоднократных предупреждений мы были вынуждены закрыться», – сказал Андрей Папчук.

Он отметил, что сейчас предприятие надеется, что «благоразумие возобладает».

«Есть утвержденная территориальная схема обращения с отходами, согласно которой твердые коммунальные отходы Пскова и Псковского района должны поступать на сортировку. В тариф регионального оператора стоимость сортировки заложена. Мы с вами, как жители, оплачиваем стоимость сортировки», – добавил Андрей Папчук.

Региональный оператор «Экопром» вывозил на предприятие мусор с улиц города Пскова, Псковского, Порховского, Дновского, Плюсского, Стругокрасненского районов.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

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