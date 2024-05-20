Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу

Мусоросортировочный комплекс «Спецтранском» в Псковской области полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Об этом заявил директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что сейчас предприятие надеется, что «благоразумие возобладает».
«Есть утвержденная территориальная схема обращения с отходами, согласно которой твердые коммунальные отходы Пскова и Псковского района должны поступать на сортировку. В тариф регионального оператора стоимость сортировки заложена. Мы с вами, как жители, оплачиваем стоимость сортировки», – добавил Андрей Папчук.
Региональный оператор «Экопром» вывозил на предприятие мусор с улиц города Пскова, Псковского, Порховского, Дновского, Плюсского, Стругокрасненского районов.
Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.