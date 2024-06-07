ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним на актуальные для Локнянского муниципального округа темы, в том числе о догазификации Локни.

Это тот вопрос, который, как казалось еще два года назад, должен решиться быстро. Но что-то пошло не так. Однако на сегодняшний день очевидно, что работы удалось «перезагрузить». Как удалось ускорить процесс? На какой результат Иван Белугин рассчитывает к концу текущего сезона? Каково состояние дорог в округе? Какими средствами решается задача по водоснабжению населения? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.