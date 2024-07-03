ЖКХ

Начались строительные работы для догазификации деревни Покрутище Псковского района

В Псковском районе началось строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 5 км для догазификации деревни Покрутище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Новые сети позволят газифицировать 144 домовладения. На сегодняшний день в работе газовых компаний находится 90 заявок от жителей деревни, все они переведены в договоры. Одновременно со строительством газопроводов до границ участков будут проводиться работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.

«Сетевое топливо значительно улучшает бытовые условия, особенно в сельской местности. Напомню, что стать участником догазификации можно в любое время, просто подав заявку», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.