ЖКХ

Вера Кондратьева о газификации пыталовского поселка Белорусский

Многоквартирные дома поселка Белорусский в Пыталовском муниципальном округе перевели на природный газ. Подробнее о процессе газофикации, сложностях и дальнейших планах в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала глава округа Вера Кондратьева.

— Сколько лет ждали этого перехода, как жители справлялись без природного газа?

— В 2015 году, еще в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области, «Газпром» завершил строительство межпоселкового газопровода в поселке Белорусский, в 2015 году пришел газ на территорию поселка. От этого газа была запитана газовая котельная и в 14 многоквартирных домов поселка Белорусский было подведено тепло. Газ к газовым плитам, которые находятся в каждой квартире многоквартирного дома, подходил сжиженный. Им могли пользоваться жители поселка для того, чтобы приготовить пищу и нагреть воду. Конечно, проблема стояла, потому что безопаснее и удобнее был бы природный газ.

— В какие сроки удалось реализовать проект, как жители относились к такому периоду ожидания?

— В 2019 году администрацией Пыталовского района была разработана проектно-сметная документация по переводу этих многоквартирных домов поселка Белорусский на природный газ. Проектировщиком выступила ГК «Профит», псковская организация. Потом шли длительные переговоры о том, в какую программу можно было бы включить эти виды работ. Только в 2021 году во время старта догазификации на территории Псковской области губернатор Михаил Юрьевич Ведерников согласовал мероприятия с Густовым Сергеем Вадимовичем (генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» - ред.) по доведению газопроводов до фасадов всех многоквартирных домов в поселке Белорусский. И вот тогда был разговор о том, чтобы начать перевод этих домов с сжиженного на природный газ. В следующем году администрация района за счет средств областного бюджета и с софинансированием из местного бюджета осуществили эти мероприятия по переводу нескольких домов на природный газ.

— Скольких домовладений коснулся этот переход?

— Первоначально «Газпром газораспределение Псков» за счет собственных средств подвели газопроводы до всех фасадов 14 многоквартирных домов. Это большая работа была проведена, и здесь полностью все легло на плечи «Газпрома». Пять домов потом перевели на природный газ, потом шла работа по изысканию средств для того, чтобы оставшиеся девять домов перевести на природный газ. И в прошлом году были выделены лимиты в объеме около 15 миллионов рублей на перевод оставшихся многоквартирных домов. И вот в этом году, сегодня последний дом переводят на природный газ, завтра будет пуск этого газа. Все 14 многоквартирных домов переведены на природный газ.

— Были ли трудности в общении и взаимодействии с «Газпромом»?

— Трудностей во взаимодействии с «Газпромом не было. Больше трудностей возникало, чтобы заключить договора с собственниками этих квартир. Многие имеют квартиры, но здесь не проживают, кого-то не найти, кто-то на работе. Это была большая работа.

— Какие планы по газификации округа сейчас реализуются или, возможно, в дальнейшем планируется?

— Мы уже давно участвуем в программе по газификации нашей территории. Но сейчас большое внимание уделяем догазификации частного сектора. У нас город поделен железной дорогой на две части, будем так говорить. Большая часть многоквартирных домов у нас находится на одной части, по одну сторону железной дороги, а частный сектор, в основном, находится по другую сторону железной дороги. И сейчас у нас работает очень активно компания «Монолит» по переводу домов частного сектора на подключение к природному газу. 94 дома у них в работе, это почти 10 километров сетей они там построят Идут работы сейчас очень активно с населением, и по разрешению на земельные работы они постоянно с администрацией контактируют.

Беседовала Анастасия Мишуковская