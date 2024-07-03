ЖКХ

Свыше 300 тонн мусора вывезла в Пскове и Псковской районе за прошедшие сутки

310 тонн мусора за прошедшие сутки вывезли в Пскове и Псковском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Свою работу в регионе закончили коллеги из Москвы. Спасибо большое им, работникам из Смоленской области, а также ППК «РЭО», благодаря которому к нам прибыли на помощь другие субъекты!» - рассказал губернатор.

В общей сложности за всё время московские и смоленские коммунальщики вывезли 745 тонн мусора.

«Желаю им потом найти время и приехать к нам в гости, чтобы Псковская область запомнилась не только тяжёлым трудом, но и нашими достопримечательностями», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Продолжает приходить наша новая техника.

«Приняли 7 мусоровозов задней загрузки, 2 мультилифта, 1 ломовоз, 2 бункера и 780 контейнеров. Машины в плановом порядке после регистрации выйдут на линии», - заключил глава региона.