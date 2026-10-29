 
ЖКХ

Борис Елкин о росте тарифов ЖКХ: Давайте будем не заниматься популизмом, а разбираться совместно

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Председатель Заксобрания Псковской области Борис Елкин высказался по поводу роста тарифов ЖКХ на третьей сессии регионального парламента 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее проблему осветили депутаты ЗакСа Наталья Тудакова («Справедливая Россия») и Антон Минаков (ЛДПР).  

«Давайте не будем заниматься популизмом. Разрабатывается тарифное регулирование, как у нас создается тариф, что в него входит, какая инвестиционная программа, какие обязательства перед нашими предприятиями. И все мы знаем, в каком состоянии наши предприятия находятся. Наша общая задача - сделать так, чтобы эти предприятия существовали и поддерживали систему ЖКХ нашего региона. Поэтому, конечно, в этом надо детально разобраться. Я думаю, ни для кого не секрет, и мы это не раз отмечали и слышали из уст нашего губернатора, какая действительно беспрецедентная поддержка нашему региону идет в части ЖКХ, какие сети у нас меняются, как многое меняется. В этом году в докладе министра о состоянии ЖКХ он отметил Псковскую область и ту же самую псковскую теплоэнергетику. Это тоже важные моменты, которые надо отмечать, а не говорить о том, что у нас просто растет тариф от тех нормативов, которые должны быть. Понятное дело, что у нас непростая ситуация, поэтому мы должны совместно в этом разбираться, но и сделать так, чтобы до потребителя, конечно, доходило тепло, вода и электричество. Поэтому я думаю, что мы это отдельно обсудим обязательно», - прокомментировал высказывания коллег Борис Елкин. 
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Пресс-портреты

Тудакова Наталья Викторовна

Тудакова Наталья Викторовна

Депутат Законодательного Собрания Псковской области.

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, координатор регионального отделения ЛДПР.

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Председатель Законодательного Собрания Псковской области.

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